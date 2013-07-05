Ухвалено закон щодо видатків на інтернатні навчальні заклади

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо включення видатків на деякі загальноосвітні навчальні заклади до видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 329 народних депутатів із 354, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом включається до визначеного статтею 90 Бюджетного кодексу України переліку загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються за рахунок видатків на освіту бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати та ліцеї-інтернати.