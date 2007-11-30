Виноград запобігає появі пухлин

Учені знайшли новий спосіб заміни корисної речовини ресвератолу. Раніше його витягували з червоного вина. Саме цей компонент є найкориснішим складовим цього напою. Проте дослідники знайшли ефективну заміну цій речовині. Знайдена хімічна сполука має ефективну дію. Такої думки дотримуються вчені з британо-американської фармацевтичної компанії Sirtis Pharmaceuticals.

Дослідники вивчали безліч поєднань і встановили, що речовина під назвою SRT 1720 підвищує чутливість до інсуліну. Таким чином, субстанція знижує рівень глюкози в крові у мишей, які страждають на цукровий діабет і ожиріння.

Учені відзначили, що ця речовина міститься в шкірці червоного винограду. Саме тому червоне вино є корисним напоєм, якщо вживати його помірно. Нагадаємо, цей алкогольний напій знижує ризик виникнення злоякісних пухлин і сприяє ефективній роботі серцево-судинної системи.

Також ресвератол здатний активувати фермент під назвою SIRT. Ця речовина відіграє важливу роль в обміні речовин жирів і вуглеводів. Проте висновки лікарів дещо насторожують. На їхню думку, для досягнення бажаного ефекту пацієнтам необхідно приймати величезну кількість ресвератолу. Варто підкреслити, що добова норма цієї речовини має складати від двох до п`яти грамів.

За словами виконавчого директора Sirtis Pharmaceuticals Крістофа Уестфала, виявлена речовина SRT1720 діє на організм тварин так само, як і низькокалорійна дієта. Нагадаємо, жорстке обмеження в їжі здатне збільшити тривалість життя круглих черв`яків, щурів, собак, мавп, а також, на думку вчених, і людини.

Наразі вищеназвана компанія планує провести перші випробування SRT1720 на добровольцях, які хворі на цукровий діабет II типу. Співробітники компанії впевнені в позитивних результатах експериментів, які невдовзі повинні початися.

Проте багато учених не поділяють оптимізм цих дослідників. На їхню думку, фахівці узяли за модель дуже спрощену схему низькокалорійної дієти."Їхні дані підтверджують, що активатори SIRT1 відтворюють деякі ефекти низькокалорійної дієти, проте результати іншого недавнього дослідження свідчать про те, що само по собі знижене споживання калорій діє на організм інакше, без участі цього ферменту", – вважає співробітник департаменту клітинної і молекулярної біології Вашингтонського університету Метт Кеберлайн.

"Як і раніше незрозуміло, чи всі благотворні ефекти ресвератолу пов`язані з активацією SIRT1, і чи існують інші механізми дії цієї речовини", – підтримує колегу директор Інституту старіння Медичного коледжу Альберта Ейнштейна Ндр Барзілаї.

utro.ua