Як лікувати опіки від сонця

Зараз, коли спеку "розбавляє" вітерець, із сонцем перестаратися особливо легко. І подальше лікування опіків може обернутися декількома днями вельми істотного дискомфорту.

Але ми розповімо, як вилікувати опіки легко і швидко, до того ж - в домашніх умовах і підручними засобами.

1. Прикладіть до опіків прохолодну бавовняну тканину, вона охолодить і полегшить біль.

2. Протягом першого дня частіше приймайте прохолодний душ або ванну.

3. Нанесіть на опік лосьйон, найкраще - з алое вера. Лосьйон можна попередньо охолодити в холодильнику.

4. Опіки від сонця можуть викликати зневоднення, тому пийте побільше води.

5. Полежте у прохолодному приміщенні, найкраще - вдома під кондиціонером.

6. Заваріть відвар ромашки, остудіть до кімнатної температури і протирайте місця опіків.

Якщо в результаті опіку на шкірі з`явилися пухирі:

- В жодному разі не розкривайте їх самостійно, щоб не занести інфекцію.

- Не замотуйте пухирі, дайте їм можливість "дихати". Якщо одяг треться об них і вам це доставляє дискомфорт, краще зробити вільну пов`язку.

- Якщо пухир прорвався сам, очистіть це місце, висушіть стерильною марлею, а потім обробіть маззю з антибіотиком. Не використовуйте йод або зеленку, це роз`їсть рану і може сповільнити процес загоєння.

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