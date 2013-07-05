У сафарі-парку в Криму тигр укусив відвідувача

У Криму тигр – мешканець сафарі-парку "Тайган" в Білогорському районі - укусив за палець відвідувача, який сунув руку до хижака, що сидів за огорожею, повідомляє видання "Кафа" з посиланням на очевидців.

"Чоловік просунув руку через огорожу, намагаючись доторкнутися до тварині. Тигр відреагував миттєво. Постраждалого відвезла карета "швидкої допомоги", - пише "Кафа"

Директор парку Олег Зубков повідомив виданню "Аргументи тижня - Крим" , що акт про порушення техніки безпеки не складався: постраждалий відразу попросив викликати "швидку". "Він сам знає, де порушив правила безпеки, куди він сунув палець", - сказав Зубков, утримавшись від подальших коментарів.

Як повідомляв УНІАН, сафарі-парк відкрився навесні 2012 року. Там живуть близько 60 левів і сотні інших тварин, зокрема тигри, жирафи.