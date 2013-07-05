Інституту Амосова збільшили видатки

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо збільшення видатків на утримання Державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України").

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект було ухвалено в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету голосами 317 народних депутатів із 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Як відзначається у висновку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, законом пропонується збільшити обсяг видатків загального фонду державного бюджету, а саме бюджетні призначення Національної академії медичних наук України за бюджетною програмою 6561040 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об`єктів, що становлять національне надбання» на суму 8178,4 тис. грн. (з яких на виплати із заробітної плати науковим співробітникам Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова – 7668,4 тис. грн., на заходи щодо відзначення на державному рівні 100-річчя від дня народження Миколи Амосова - 510 тис. гривень).

Джерелом покриття таких видатків загального фонду державного бюджету визначено збільшення планового обсягу коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» на 8178,4 тис. грн. (за даними Державної казначейської служби за січень-травень поточного року до державного бюджету такі кошти надійшли у сумі 6 млрд. грн., що на 2 млрд. грн. більше від плану на відповідний період).

Для реалізації вищезазначеної пропозиції закон містить відповідні зміни до додатка № 1 «Доходи Державного бюджету України на 2013 рік» та до додатка № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2013 рік» до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

При цьому, комітет рекомендував, зокрема, уточнити показники доходів і видатків державного бюджету відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з урахуванням змін, прийнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту.