До фінансування екстреної медичної допомоги залучать позабюджетні кошти

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 червня.

Згідно з внесеними до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

При цьому для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.