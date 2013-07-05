На вихідні Україну накриє спека +35

Завтра у західних областях Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с, у Карпатах місцями сильні дощі.

Температура на заході вночі 13-18°, вдень 24-29°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території очікується спекотна погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі Криму до 25°, вдень 28-33°, на півдні та сході подекуди 35°; без опадів, лише вдень у Криму місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та області у суботу - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 16-21°, вдень 28-33°, у Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 20-24°, Азовському морі 25-26°, у Дніпрі біля Києва 24°.