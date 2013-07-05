Азаров хоче, щоб автомобілі "швидкої" виробляли в Україні

Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне розробити програму з виробництва конкурентоспроможних автомобілів швидкої допомоги і реанімобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр сказав сьогодні на нараді, присвяченій оснащенню лікарень швидкої допомоги реанімобілями.

"Я не ідеаліст, і чудово розумію, що галузь, яка до цього практично не фінансувалася, не може раптом запрацювати. Потрібна серйозна програма. Але мені також зрозуміло, що в процесі реалізації цієї програми ми абсолютно спокійно можемо перейти і виробляти самі конкурентоспроможні автомобілі швидкої допомоги і реанімобілі. Тим паче, що обсяг потреби у нас такий, що здатний завантажити на роки вперед наші підприємства", - сказав Азаров.

За його словами, Президент України Віктор Янукович поставив перед урядом завдання - повністю переоснастити вітчизняну службу швидкої допомоги протягом кількох років новими засобами доставки хворих і устаткуванням для надання екстреної допомоги по шляху проходження.

"Йдеться про те, щоб не просто оснастити наші станції швидкої допомоги транспортними засобами, переважна більшість з яких застаріла, експлуатується по 20-30 років. А про те, щоб дати можливість нашим громадянам користуватися сучасними медичними послугами", - підкреслив Азаров.

Він зазначив, що уряд це завдання реалізує, попри всі труднощі, пов`язані з непростою економічною ситуацією в країні і з іншими чинниками.

"Ми зацікавлені, і для нас зараз це крайня необхідність - витрачати ресурси усередині країни на свого виробника. Це головне завдання - купувати за кордоном мінімум устаткування і техніки ", - сказав Азаров.

За його словами, в рамках реалізації державної програми із забезпечення автомобілями швидкої меддопомоги за рахунок коштів держбюджету до кінця поточного року планується закупити 1 тис. 085 автомобілів екстреної медичної допомоги і 255 реанімобілів.