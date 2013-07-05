В Україні можуть здорожчати ліки

Упровадження автоматизованої системи відстеження обороту лікарських засобів може привести до подорожчання ліків через необхідність закупівлі нового устаткування всіма операторами ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор «Фармацевтичної асоціації України» Денис Шевченко.

«Головною проблемою у нас, як і в Європі, стане фінансування проекту... У нас поки не вирішено: хто, коли і за що платить. Упровадження системи розбите на кілька етапів, і якщо з першим (упровадження програми в електронну базу Держлікслужби) все більш-менш зрозуміло, то про подальші (підключення до системи виробників, дистриб`юторів і аптек) ми маємо побоювання, що фінансовий тягар ляже на плечі перерахованих операторів ринку. Як наслідок, ціна витрат ляже в ціну товару, і ми замість плюса репутації для галузі малюємо одержати сплеск обурення громадян у зв`язку з підвищенням цін на ліки», - повідомив Шевченко.

При цьому асоціація вважає, що система допоможе скоротити надходження фальсифікованих ліків на ринок України.

«Плюси для легальних компаній з "білим оборотом", очевидні: фальсифікату стане набагато складніше потрапляти на аптечні полиці, і далі в кишені українських громадян. Крім того, упровадження системи спростить логістичні операції для оптовиків», - сказав експерт.

Також Шевченко повідомив, що система сприятиме зростанню довіри серед покупців до фармацевтичного ринку України.

«Пересічні громадяни стануть більше довіряти аптечним установам, і можливо, зможуть подолати стереотипи про засилля фальсифікату на українському ринку ліків», - сказав він.

За словами Шевченка, головне в процесі реалізації системи - грамотно розподілити фінансові можливості держави і реалізувати програму безболісно як для ринку, так і для пацієнта.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Державна служба України з лікарських засобів презентувала автоматизовану систему відстеження обороту лікарських засобів, яка буде реалізована в Україні до 2017 року.

За словами керівника Держлікслужби Олексія Соловйова, ціни на ліки не повинні збільшитися .