МОЗ переплатив за ліки для ВІЛ-інфікованих 39 млн грн

Фракція «Батьківщина» вимагає від прем’єр-міністра, генерального прокурора та міністра внутрішніх справ провести невідкладну перевірку фактів закупівлі Міністерством охорони здоров’я антиретровірусних препаратів за завищеними цінами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Батьківщини", відповідний депутатський запит направив секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя Павло Петренко.

Як зазначено в документі, у 2012 році пацієнтські організації України виявили, що закупівельні ціни МОЗ на антиретровірусні препарати у 1,5-3 рази перевищують реальні ціни.

Порівняння цін на ліки, закуплені ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ» та МОЗ, показало, що витрати бюджетних коштів з боку МОЗ було перевищено на понад 39 млн грн.

Петренко наголосив, що загалом протягом минулого року МОЗ закупило антиретровірусних препаратів на загальну суму понад 233 млн грн, з яких щонайменше 39 млн грн переплачено.

Окрім того, за словами депутата, на сьогодні на веб-порталі з питань державних закупівель відсутні звіти про результати закупівель міністерством антиретровірусних препаратів у 2012 році.