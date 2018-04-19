Всупереч виразу про те, що нервові клітини не відновлюються, учені довели: відновлюються, та ще як! Розумові здібності погіршуються не через відмирання нервових клітин, а унаслідок виснаження дендритів, через які проходять імпульси від клітини до клітини. Якщо зв`язки між клітинами періодично не включати, дендрити атрофуються як м`язи без фізичного навантаження.

Раніше вважали, що нові дендрити ростуть тільки у дітей. Але зараз стало відомо, що нейрони можуть вирощувати дендрити, щоб компенсувати втрату старих. Наш мозок може пристосовуватися до змін і міняти структуру зв`язків. На підставі цих висновків і придумана нейробіка - аеробіка для мозку. Вона задіює різні ділянки головного мозку, щоб ті працювали швидко і злагоджено. Вправи нейробіки націлені на широке використання всіх органів чуття в несподіваних комбінаціях, нервові клітини і дендрити стають сильнішими і краще чинять опір старінню. Вправи побудовані так, щоб створити в голові нові асоціації. Вони примушують нас побачити світ по-новому.

Пропонуємо вашій увазі 60 простих порад для поліпшення роботи мозку.

1. Вирішуйте загадки і головоломки.

2. Розвивайте амбідекстрію. Використовуйте свою непровідну руку, щоб чистити зуби, розчісуватися або використовувати мишу, сидячи за комп`ютером. Пробуйте писати обома руками одночасно. Поміняйте місцями ніж і виделку, коли користуєтеся ними.

3. Звертайте увагу на невизначеність і двозначність. Навчіться любити парадокси і оптичні ілюзії.

4. Заблокуйте на якийсь час одне або декілька відчуттів. Їжте із зав`язаними очима, заткніть вуха під час виконання звичайних справ, прийміть душ із закритими очима.

5. Знаходьте зв`язок між незв`язаними на перший погляд темами.

6. Навчіться використовувати різні розкладки клавіатури.

7. Знаходьте нові способи використання звичайних предметів. Наприклад, скільки різних способів застосування звичайного цвяха ви зможете придумати?

8. Спростовуйте свої припущення.

9. Розвивайте творче мислення.

10. Завжди виходьте за рамки першої «правильної» відповіді, що приходить на думку.

11. Транспонуйте реальність. Завжди задавайтеся питанням: «А що коли?..»

12. Переверніть картинку на робочому столі комп`ютера вверх ногами.

13. Вчіться логіці. Вирішуйте логічні задачі.

14. Добре ознайомтеся з яким-небудь науковим методом.

15. Малюйте. Що завгодно. Вам не потрібно бути художником для цього.

16. Навчіться жонглювати.

17. Займайтеся спортом.

18. Тримуйте поставу.

19. Пийте багато води.

20. Користуйтеся паличками для їжі.

21. Дихайте глибоко.

22. Слухайте класичну музику.

23. Позбавтеся від прокрастинації.

24. Змініть стиль одягу. Ходіть босоніж.

25. Спростіть своє життя.

26. Грайте в шахи або інші настільні ігри.

27. Розвивайте почуття гумору. Придумуйте свої жарти.

28. Розвивайте спостережливість. Наприклад, звертайте увагу на червоний колір протягом дня або знаходьте автомобілі певної марки в загальному потоці. Придумайте тему і сосредоточьтесь на ній.

29. Ведіть щоденник.

30. Вивчайте іноземну мову.

31. Вечеряйте в різних кафе і ресторанах. Віддавайте перевагу етнічним місцям.

32. Вчіться програмувати на комп`ютері.

33. Вимовляйте довгі слова навпаки.

34. Змініть навколишнє середовище. Змініть розташування меблів вдома.

35. Пишіть. Напишіть розповідь, вірш або заведіть блог.

36. Вивчайте мову жестів.

37. Вчіться грати на музичному інструменті.

38. Вчіться швидкочитанню.

39. Пробуйте в думках оцінювати перебіг часу.

40. Виконуйте арифметичні розрахунки в думці.

41. Запам`ятовуйте імена людей.

42. Медитуйте.

43. Не дивіться телевізор.

44. Міняйте швидкість виконання звичних справ. Спробуйте робити що-небудь дуже повільно або дуже швидко.

45. Займайтеся тільки однією справою одночасно.

46. Уникайте когнітивних упереджень.

47. Поставте себе на чуже місце. Уявіть, як інші люди вирішували б ваші проблеми.

48. Знайдіть час для самоти і відпочинку.

49. Прийміть зобов`язання постійно вчитися чомусь новому.

50. Зробіть подорож за межу. Дізнайтеся про різні стилі життя.

51. Знайомтеся з роботами визнаних геніїв.

52. Спілкуйтеся з тими, хто вам близький по інтересах.

53. Конкуруйте з ким-небудь.

54. Не оточуйте себе одними однодумцями. Вислуховуйте людей, які не згодні з вами.

55. Влаштовуйте мозковий штурм.

56. Колекціонуйте розумні цитати.

57. Читайте класику.

58. Розвивайте самосвідомість.

59. Говоріть вголос про свої проблеми.

60. Опишіть який-небудь випадок з свого життя в найдрібніших подробицях.