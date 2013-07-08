Рух вантажівок у спеку обмежено

Державтоінспекція України нагадує водіям вантажного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн, що відповідно до чинного законодавства України та з метою збереження автомобільних доріг загального користування від руйнувань, у період підвищеної температури повітря більш ніж на 28˚С, на території України введене тимчасове обмеження руху таких транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Обмеження діє 10 до 22 години включно.

Про відповідні обмеження в русі водії також зможуть дізнатися з інформації на дорожніх знаках та інформаційних щитах.