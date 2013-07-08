До середини тижня в Україні буде сухо, далі - дощі з градом

У першій половині поточного тижня в Україні збережеться спекотна погода з невеликою кількістю опадів, а з 11 липня очікуються зливи з градом і шквалами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Починаючи з 11 липня можна говорити про посилення активності атмосферних процесів, і 11-го (липня) у західних областях, протягом 12-13-го (липня) на більшій частині території України ми чекаємо інтенсивні зливи... І також створюються умови для формування граду і шквального вітру», - сказав Кульбіда.

За його словами, в цей період на заході країни температура повітря становитиме 21-29 градусів, на півдні і сході досягне позначок 30-35 градусів тепла. На решті території країни Укргідрометцентр прогнозує 28-33 градуси тепла.