Українців лишили без щеплень?

У ВО «Батьківщина» стверджують, що через нерівномірний розподіл Міністерством охорони здоров’я імунобіологічних препаратів без щеплень залишилася половина українців, і вимагають від прем’єр-міністра, генпрокурора та міністра внутрішніх справ невідкладно перевірити стан розподілу цих препаратів, закуплених за кошти держбюджету у 2012-2013 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», у партії вимагають також перевірити своєчасність доставки імунобіологічних препаратів у регіони та притягнути до відповідальності винних у нерівномірному розподілі препаратів.

Член фракції «Батьківщина» Павло Петренко направив депутатський запит стосовно ситуації з цими препаратами.

У запиті йдеться, що в 2011-2012 роках МОЗ не забезпечило ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на виконання програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб. «У результаті таких дій рівень захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, не знижено», - йдеться в запиті.

Його автор наголошує, що однією із причин подібної ситуації є непрозорий та нерівномірний розподіл закуплених імунобіологічних препаратів. Зокрема, у зв’язку з неналежним контролем з боку МОЗ за процесом розподілу даних препаратів в окремих областях утворювались надлишки, а в інших – недостача, стверджують у «Батьківщині». Це призвело до того, що рівень охоплення щепленнями в середньому по країні становить 55-70%.

Так, наприклад, у 2012 році Чернігівська область була забезпечена імунобіологічними препаратами наступним чином: АаКДП – 93,3%, АКДП – 100%, «Пентаксим» – 115%, АДП – 74%, АДП-М – 121,7%, ОПВ – 153%, КПК – 120%, БЦЖ- 100%.

Забезпеченість Запорізької області торік становила: БЦЖ- 52,5%, АДП-М – 55,6%, АДП – 61%, вакцина для профілактики гепатиту В – 72,7%, АД-М анатоксин – 60%, вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюка цільноклітинним кашлюковим компонентом – 120,9%.

Забезпеченість Івано-Франківської області за 2012 рік становила: АКДП – 230%, «Пентаксим» – 76,4%, АДП – 79,9%, АДП-М – 71,7%, вакцина для профілактики гепатиту В – 72,2%, КПК – 83,6.

Забезпеченість Херсонської області: «Пентаксим» – 96,3%, КПК – 97,1%, БЦЖ - 65,7%, АКДП – 62,1%, вакцина для профілактики гепатиту В – 79,9%, АДП – 53,8%, АДП-М – 82,9 %.