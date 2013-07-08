В Україні оздоровилися вже понад половину школярів?

Станом на 1 липня в Україні оздоровленням охоплено 57,8% від запланованої кількості дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це заявила міністр Наталія Королевська під час спілкування з журналістами у дитячому центрі "Артек".

"На виконання доручення Президента України станом на 1 липня вже забезпечено оздоровленням та відпочинком 1 млн 900 тис. дітей шкільного віку. Це 57,8% від запланованої кількості. Тільки на базі дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія" вже оздоровлено 11 тис. 267 дітей", - сказала Королевська.

Міністр уточнила, що цього року загальний обсяг фінансування літньої оздоровчої кампанії становитиме 2,4 млрд грн, що на майже на 313 млн грн більше, ніж у 2012 році.

"В основному збільшення фінансування у 2013 році відбудеться за рахунок Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності – на 167 млн грн (на 77%) проти 2012 року. На кошти фонду буде оздоровлено 245 тис. дітей шкільного віку", - зазначила Королевська.

За словами міністра, всього оздоровленням та відпочинком планується забезпечити понад 3 млн дітей.