Для «Охматдита» та Інституту раку виділено 1,8 млрд грн

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів перерозподілити кошти держбюджету і направити 1,789 млрд грн на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», реконструкцію і розширення Національного інституту раку, а також закупівлю медичного автотранспорту і обладнання у рамках підтримки реформування системи охорони здоров`я.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 472-р від 3 липня, розміщеному на Урядовому порталі.

Цим самим розпорядженням Кабмін перерозподілив 348 млн грн як субвенцію місцевим бюджетам на здійснення проектів соціально-економічного розвитку територій.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Президент України Віктор Янукович доручив Кабміну негайно вирішити ситуацію з фінансуванням будівництва нового корпусу «Охматдиту».