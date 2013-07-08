Катаракта - найпоширеніша причина втрати зору

"Катаракта - це помутніння природного кришталика ока, який знаходиться позаду райдужної оболонки і зіниці" - пояснює Анна Андрієнко, лікар-офтальмолог. Катаракта є найбільш поширеною причиною втрати зору у людей старше 40 років і головною причиною сліпоти в світі.

Види катаракти

- Катаракта субкапсулярна - відбувається в задній частині ока. Люди з діабетом або ті, що приймають великі дози стероїдних препаратів мають більший ризик розвитку субкапсулярної катаракти.

- Ядерна катаракта формується в центральній зоні (ядро) ока. Ядерна катаракта зазвичай пов`язана зі старінням.

- Коркова катаракта характеризується білими, клиноподібними помутніннями, які починаються на периферії лінзи. Цей тип катаракти відбувається в корі лінзи, яка оточує центральне ядро.

Єдиним ефективним засобом лікування катаракти є операція.

Що відбувається під час операції з видалення катаракти

Хірургія катаракти включає в себе видалення димчастої лінзи і заміну її імплантатом - пластиковою лінзою. Для деяких людей інші проблеми зору не сумісні з використанням змінної лінзи. У таких ситуаціях щойно видаляється катаракта, зір можна виправити за допомогою окулярів або контактних лінз.

Операція з видалення катаракти зазвичай робиться на одному оці в 2-3 підходи, з перервою в кілька тижнів між операціями. Це зазвичай робиться в амбулаторних умовах, а значить, ви не повинні залишатися в лікарні після операції. Під час операції з видалення катаракти лікар використовує місцеву анестезію, щоб знеболити область навколо очей, але ви не спите під час процедури. Операція з видалення катаракти, як правило, безпечна, але несе в собі ризик інфекції і кровотечі, а також збільшує ризик відшарування сітківки.

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