Перловка - панська каша

Раніше перлова каша була основним армійським продуктом. Зараз її замінили на гречану кашу, хоча перлова каша нітрохи не менш корисна.

Назва перловка сталося від слова перл - перли. Ця крупа дійсно нагадує річкові перли. Перловка - це ячмінь, зернова культура, що не піддана очищенню від верхнього шару, від серцевини. Тобто крупа, в чистому, природному вигляді, ніж вона і цінна для нас.

Перловка поділяється на:

• перлову крупу, яка очищена, але не сильно. Вона ще зберегла волокна, які нам так необхідні;

• голландка. Ця крупа має дуже «пристойний» вигляд, де добре очищений верхній шар;

• ячна крупа, яка готується з перлової крупи. Це аналог манки, яка робиться з пшениці, а ячна виробляється з ячменю.

Чим менше крупа оброблена, чим менше вона обдерта від зовнішнього шару, тим більше в ній зберігається харчових волокон, які для нас мають величезне значення, тим більше вона корисна для нас.

А чи знаєте ви, що перловка - це каша Піфагора?

Крупи зазвичай містять багато вуглеводів, але мало білка. У перловці великий вміст рослинного білка (10 гр. Білка на 100 гр. Перловки). Зміст вуглеводів: 50 гр. на 100 гр. крупи. Є жири, а також незамінна амінокислота лізин. Вона всередині нашого організму не виробляється. Лізин грає величезну роль у побудові деяких білкових структур нашого організму, зокрема колагену. Колаген важливий для підтримки еластичності судин, підтримання гарної шкіри на обличчі, бере участь у загоєнні ран.

За змістом лізину перловка стоїть на другому місці, після житній крупи.

Перлова крупа більше близька за змістом до пшениці, а не до гречки. Перлова крупа - це дуже цінний продукт для людей, у яких є істотні фізичні навантаження.

У радянському союзі формуванні раціонів приділяли велику увагу. І неспроста з`явилися ті чи інші продукти. Для цього працювали спеціальні інститути.

Слід пам`ятати, що перловка стала широко поширена в Росії не так давно. Раніше вона називалася панською кашею і їли перловку далеко не всі. А зараз ми чомусь зневажливо до неї ставимося.

Корисні властивості

Перловка - це джерело грубих волокон, рослинного білка і вуглеводів.

Перловка сприяє підтримці пружності шкіри.

Перловка сприяє загоєнню ран.

Як вибрати

Необхідно, щоб перлова крупа була без сторонніх домішок, суха, легко пересипатися в пакеті. Волога губить цю крупу. Не слід купувати добре очищену крупу. Наприклад голландка (зазвичай більш кругла), білого, гарного кольору і каша з неї буде ніжна, але в ній вже більш високий глікемічний індекс (високий глікемічний індекс, значить це стимулятор апетиту). У голландці більше вуглеводів і практично немає харчових волокон, які не перетравлюються.

Як зберігати

Зберігати потрібно перловку в темному, сухому місці.

У темному місці зберігати потрібно для того, щоб не окислюються жири, що містяться в крупі.

У сухому для того, щоб крупа не вбирала вологу і не пропадала.

Температура може бути кімнатної.

Краще, якщо ви будете зберігати крупу в керамічній або скляній ємності, з щільною кришкою. Небажано використовувати пластиковий посуд.

Як готувати

Крупу варимо на воді. Якщо варити кашу на молоці, тоді підвищується глікемічний індекс і вуглеводи засвоюються гірше майже в три рази, стимулюється ваш апетит. У перловці глікемічний індекс дуже низький (20-23), тому вона практично не стимулює апетит і це чудово. Якщо ж зварити перлову крупу на молоці, глікемічний індекс стає більше 60.

Завжди вважалося на Русі, що перед тим, як відварити перловку, її потрібно замочити. Є навіть такі старовинні рецепти, де рекомендується замочувати перловку в кисляку, потім її злити і зварити на воді.

Насправді замочити перловку можна і у воді, потім цю воду злити і зварити в пропорції 1 частина перлової крупи на 3 частини води, трохи підсолити.

zhinka.info