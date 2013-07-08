Перловка - панська каша
Ячмінь, не очищений від верхнього шару
Раніше перлова каша була основним армійським продуктом. Зараз її замінили на гречану кашу, хоча перлова каша нітрохи не менш корисна.
Назва перловка сталося від слова перл - перли. Ця крупа дійсно нагадує річкові перли. Перловка - це ячмінь, зернова культура, що не піддана очищенню від верхнього шару, від серцевини. Тобто крупа, в чистому, природному вигляді, ніж вона і цінна для нас.
Перловка поділяється на:
• перлову крупу, яка очищена, але не сильно. Вона ще зберегла волокна, які нам так необхідні;
• голландка. Ця крупа має дуже «пристойний» вигляд, де добре очищений верхній шар;
• ячна крупа, яка готується з перлової крупи. Це аналог манки, яка робиться з пшениці, а ячна виробляється з ячменю.
Чим менше крупа оброблена, чим менше вона обдерта від зовнішнього шару, тим більше в ній зберігається харчових волокон, які для нас мають величезне значення, тим більше вона корисна для нас.
А чи знаєте ви, що перловка - це каша Піфагора?
Крупи зазвичай містять багато вуглеводів, але мало білка. У перловці великий вміст рослинного білка (10 гр. Білка на 100 гр. Перловки). Зміст вуглеводів: 50 гр. на 100 гр. крупи. Є жири, а також незамінна амінокислота лізин. Вона всередині нашого організму не виробляється. Лізин грає величезну роль у побудові деяких білкових структур нашого організму, зокрема колагену. Колаген важливий для підтримки еластичності судин, підтримання гарної шкіри на обличчі, бере участь у загоєнні ран.
За змістом лізину перловка стоїть на другому місці, після житній крупи.
Перлова крупа більше близька за змістом до пшениці, а не до гречки. Перлова крупа - це дуже цінний продукт для людей, у яких є істотні фізичні навантаження.
У радянському союзі формуванні раціонів приділяли велику увагу. І неспроста з`явилися ті чи інші продукти. Для цього працювали спеціальні інститути.
Слід пам`ятати, що перловка стала широко поширена в Росії не так давно. Раніше вона називалася панською кашею і їли перловку далеко не всі. А зараз ми чомусь зневажливо до неї ставимося.
Корисні властивості
Перловка - це джерело грубих волокон, рослинного білка і вуглеводів.
Перловка сприяє підтримці пружності шкіри.
Перловка сприяє загоєнню ран.
Як вибрати
Необхідно, щоб перлова крупа була без сторонніх домішок, суха, легко пересипатися в пакеті. Волога губить цю крупу. Не слід купувати добре очищену крупу. Наприклад голландка (зазвичай більш кругла), білого, гарного кольору і каша з неї буде ніжна, але в ній вже більш високий глікемічний індекс (високий глікемічний індекс, значить це стимулятор апетиту). У голландці більше вуглеводів і практично немає харчових волокон, які не перетравлюються.
Як зберігати
Зберігати потрібно перловку в темному, сухому місці.
У темному місці зберігати потрібно для того, щоб не окислюються жири, що містяться в крупі.
У сухому для того, щоб крупа не вбирала вологу і не пропадала.
Температура може бути кімнатної.
Краще, якщо ви будете зберігати крупу в керамічній або скляній ємності, з щільною кришкою. Небажано використовувати пластиковий посуд.
Як готувати
Крупу варимо на воді. Якщо варити кашу на молоці, тоді підвищується глікемічний індекс і вуглеводи засвоюються гірше майже в три рази, стимулюється ваш апетит. У перловці глікемічний індекс дуже низький (20-23), тому вона практично не стимулює апетит і це чудово. Якщо ж зварити перлову крупу на молоці, глікемічний індекс стає більше 60.
Завжди вважалося на Русі, що перед тим, як відварити перловку, її потрібно замочити. Є навіть такі старовинні рецепти, де рекомендується замочувати перловку в кисляку, потім її злити і зварити на воді.
Насправді замочити перловку можна і у воді, потім цю воду злити і зварити в пропорції 1 частина перлової крупи на 3 частини води, трохи підсолити.