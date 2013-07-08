Допоможіть порятувати Артемчика Горошка!

Я, Горошко Алла Петрівна, звертаюся до Вас з проханням розмістити інформацію про мого внука, Горошко Артем Євгенійович, що в даний час проходить лікування в Онкогематологічному відділенні Полтавської міської клінічної лікарні з діагнозом Гострий лімфобластний лейкоз (Т-лінійний, 1-й гострий період), з метою отримання допомоги на його лікування. Оскільки мама Артема знаходиться в декретній відпустці з 3-місячною дитиною, даними питаннями займаюся я, бабуся Артема. Артем народився 7 років тому в чудовій сім`ї мого сина, в котрій завжди панувала і панує любов, пошана, розуміння і доброта.

Біда постукала в наші двері неочікувано. Артем тільки закінчив 1 клас, почалися довгождані літні канікули. Раптово піднялася невисока температура, була підозра на вірусну інфекцію. Але коли були отримані результати аналізів крові і сечі, стало зрозуміло – біда поряд! Артему поставлений діагноз – гострий лімфобластний лейкоз, Т-лінійний, 1-й гострий період.

В даний час Артем проходить лікування в м. Полтава, призначена поліхіміотерапія згідно 1 протоколу лікування ALL IC-BFM2002. На сьогодні стан Артема нестабільно-важкий, він знаходиться у високій групі ризику, ні на 8-й, ні на 15-й день лікування ремісія не досягнута. Лікування тривале і дороге. У сім`ї Артема працює один тато – військовослужбовець, ми з чоловіком – пенсіонери. Дуже сподіваємося і будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу, одержану від добрих, чуйних, небайдужих до чужої біди, людей!!!

З щирою подякою, Горошко Алла Петрівна. Тел. +38-067-455-26-03