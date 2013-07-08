Група СКМ продає «Український аптечний холдинг»

Найбільша холдингова компанія України - група СКМ (м. Донецьк) продає «Український аптечний холдинг», який входить до її структури, у зв`язку з втратою інтересу до фармацевтичної галузі.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила прес-служба СКМ.

«Розвиток аптечного напряму перестав бути пріоритетним для СКМ. Нині український ринок торгівлі медикаментами перебуває в такому стані, що для подальшого успішного розвитку цей бізнес повинен бути профільним. Це просто неможливо через масштаб групи СКМ і обширні інвестиційні програми розвитку у ряді напрямів бізнесу компанії. Тому, одержавши цікаву, на наш погляд, пропозицію, ми вирішили вийти з цього бізнесу», - йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що деталі операції не розголошуються за рішенням сторін.

Як сказала директор з комунікацій в СКМ Наталя Ємченко, операція ще не закрита і деталі група поки що не коментує.

«Є принципове рішення про продаж СКМ свого фармацевтичного бізнесу», - зазначила вона.

При цьому Ємченко повідомила, що СКМ задоволений проектом та умовами майбутньої операції.

Довідка УНІАН. «Український аптечний холдинг» було створено на початку 2009 року на основі мережі аптек, яка з 2004 року працює під брендом «Здравиця» і складається з більш як 30 фармамаркетів і класичних аптек.

На сьогодні «Український аптечний холдинг» володіє і керує мережами аптек з більш як 200 фармамаркетів, аптек, аптечних кіосків і аптечних пунктів; розвиває напрям дрібнооптової торгівлі медикаментами.

До групи СКМ входять гірничо-металургійний холдинг «Метінвест» та енергохолдинг ДТЕК, банк ПУМБ і «Ренесанс-Капітал», страхові компанії АСКА і АСКА-Жизнь, телекомунікаційна група Vega, Медіа група «Україна» і видавничий холдинг «Сегодня Мультимедиа».

У числі активів групи також «ЕСТА Холдинг» (нерухомість), «Український ритейл» (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), «Паралель»(оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), «Український аптечний холдинг», машинобудівний холдинг «Гірські машини», транспортний холдинг «Портінвест» та ін.

100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.