Опікунська рада «Охматдиту» розчарована Кабміном

Члени Опікунської ради Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», представники громадських організацій висловлюють глибоке розчарування неспроможністю Кабінету міністрів України забезпечити безперебійне і вчасне фінансування модернізації головної дитячої лікарні країни.

Про це йдеться у їхньому відкритому зверненні до прем’єр-міністра Миколи Азарова, текст якого передано УНІАН.

«3 липня очолюваний Вами уряд розподілив державні гроші за статтею, де вказане спрямування коштів “в тому числі на будівництво НДСЛ «Охматдит», виділивши на добудову лікарні лише 50 млн грн із 2,2 млрд грн. Для нас, волонтерів, це стало переконливим свідченням байдужості влади до реальних потреб українців. Опікунська рада «Охматдиту» категорично проти маніпуляцій та цинічного використання модернізації лікарні для прикриття чергового розпилу державних коштів», - наголошується у зверненні.

За словами його авторів, прем’єр-міністр має чесно визнати, що завершення модернізації та початок експлуатації нового корпусу «Охматдиту», де 25 тис. важкохворих дітей могли б знайти порятунок, не відбудеться в публічно обіцяний ним термін - до кінця 2013 року.

«Для Вас зсунення графіку будівництва – це, напевно, дрібниця. Для нас – це втрата шансу врятувати життя багатьох дітей. Волонтери і благодійники, які роками допомагають рятують життя українських дітей у клініках Західної Європи, Росії й навіть Білорусі, не можуть безкінечно вирішувати цю проблему замість влади, і при цьому спостерігати шокуючу байдужість, корупцію та безвідповідальність усіх гілок влади», - підкреслюється в зверненні.

Крім того, члени Опікунської ради «Охматдиту» вважають, що Азаров також має визнати, що Кабінет міністрів не зумів виконати доручення Президента від квітня цього року про забезпечення безперебійного фінансування такого стратегічного та важливого соціального об’єкту, як перша в країні дитяча лікарня, де усі важкохворі діти могли б отримати сучасне лікування, у т.ч. трансплантації кісткового мозку від неродинного донора.

Також автори звернення заявляють, що і Верховна Рада виявилася нездатною поставити інтереси дітей вище за інтереси пивних, алкогольних та тютюнових компаній. «Голова Верховної Ради та депутати упродовж майже трьох місяців так і не спромоглися навіть включити до порядку денного пакет законопроектів №№ 2875, 2876, 2880, поданий понад 30 депутатами як від більшості, так і від опозиції. Тим часом ці законопроекти завдяки підвищенню акцизів на пиво дозволили б профінансувати не лише добудову «Охматдиту», а й інші невідкладні потреби української медицини», - зазначається в документі.

«Ми завжди підтримували збільшення акцизів і на іншу алкогольну продукцію та тютюн. Всі додаткові надходження громадськість просила спрямувати на програми з охорони здоров’я українців. Вчасне ухвалення законопроектів врятувало б сотні маленьких українців від смерті, а модернізацію «Охматдиту» - від ганебного перетворення обіцяного Президентом Януковичем та Вами на «Лікарню майбутнього-2», причому зі злочинним замороженням чверті мільярда гривень, вже вкладених у незавершене будівництво. Проте Ваш уряд лише тягнув час, не даючи висновків на згадані законопроекти, щоб аж в останній пленарний тиждень запропонувати законопроект зі смішним зростанням ставок акцизів на алкоголь, тютюн і пиво (аж на 4 копійки)», - заявили також автори звернення.

Тому вони вимагають від прем’єра публічно пояснити, як він планує виконати неодноразові обіцянки Президента України Віктора Януковича у визначені терміни ввести в дію новий сучасний корпус лікарні.

Також члени Опікунської ради «Охматдиту хочуть почути від Азарова пояснення, звідки планується брати кошти на завершення будівництва і «чи правдою є те, що Ви не підвищуватимете акцизи, а запропонували взяти позику під державні гарантії, заганяючи в боргову яму майбутні покоління українців?».

«На жаль, ціна зволікання у даному випадку вже вимірюється втраченими життями дітей. Не можете знайти кошти на будівництво лікарні в обіцяні Вами ж терміни – пропонуйте Вашим міністрам взяти під опіку кожну важкохвору дитину України, життя якої не можна врятувати тут і зараз», - закликали Азарова члени Опікунської ради «Охматдиту».