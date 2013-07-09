Українці продовжують давати хабарі медикам

68% українців готові протестувати проти корупції.

Про це свідчать результати дослідження «Барометр Світової Корупції» від Transparency International та Gallup International Association, пише Тиждень.ua.

При цьому, вийти на вулицю для цього згодні 36%. Це обумовлено багатьма причинами: 43% опитаних вважають, що за останні два роки рівень корупції в Україні значно зріс, 74% - впевнені, що державний сектор корумпований, 80% - охарактеризували дії Уряду у боротьбі з корупцією як нерезультативні.

Лише 4% опитаних вважають, що державна антикорупційна боротьба має хоч якийсь результат. При цьому 83% відзначили що важливо мати особистий контакт під час вирішення питань у державному секторі, а 84% - що урядом країни керують організації, котрі діють у власних інтересах.

Найкорумпованішою сферою українці визнали судову (66%), за нею слідують: правоохоронні органи (64%), державна служба (56%), сфера охорони здоров’я (54%), парламент (53%), політичні партії (45%), освітня система (43%), бізнес (36%), військова сфера (28%), ЗМІ (22%), релігійні інституції (21%), громадські організації (20%).

Найчастіше українці сплачували хабар при отриманні послуг в таких установах: в правоохоронних органах (49%), медичних установах (41%), освітніх закладах (33%), земельних службах (25%), реєстраційних та дозвільних службах (22%), судах (21%), податковій (18%), комунальних підприємствах (6%).