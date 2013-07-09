5 ефективних способів позбавитися гикавки

Гикавка заскочує нас в найнезручніший момент. Тому важливо знати, як її позбутися.

Влітку в спеку їсти зазвичай не хочеться, тому багато з нас перекушують шоколадкою або бутербродом, а потім мучаться від гикавки. Ось 5 легких способів позбутися гикавки.

Для початку спробуйте позбутися гикавки простою водою. Для цього потрібно випити велику склянку чистої води без газу повільно і дрібними ковточками. Таким нехитрим, але безпечним способом з глотки змиваються залишки їжі і ліквідується подразнююча дія на нерв, що проходить у цій ділянці. Ще один спосіб - пити воду слід, нахиливши тулуб вперед. Вставши над раковиною, потрібно пити воду зі склянки, відсуваючи її якомога далі.Так можна запросто позбутися гикавки.

Ще один спосіб, як позбутися гикавки в домашніх умовах - проковтнути щось кисле або гірке.

Ще один варіант - посипати на центр язиа трохи цукру і проковтнути його. Можна змішати ложку цукру з невеликою кількістю пива і випити суміш.

Можна спробувати позбутися від гикавки рефлекторним шляхом. Для цього потрібно покласти палець в ротову порожнину таким чином, як ніби ви хочете викликати блювоту. Але доводити до такого крайнього ступеня не треба. Таким чином можна перервати сталу ритмічність гикавки.

Ще один простий спосіб, як позбутися гикавки - потриматися за язик. Наступного разу, коли на вас нападе гикавка, просто відкрийте рот, візьміться за язик і легенько потягніть його. У такому положенні утримуйте його пару секунд.