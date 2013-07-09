Адвокати "доктора Пі" не згодні з жодним пунктом звинувачення

Адвокати Андрія Слюсарчука, відомого як "доктор Пі" заявляють, що жоден висунутий йому епізод обвинувачення не підтверджується в судовому розгляді справи, а свідки, переважна більшість з яких хірурги, запевняють, що він всі операції робив правильно.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили захисники Слюсарчука Богдан Гавенко, Андрій Денисенко і Тарас Яцуляк.

"Проаналізувавши всі матеріали справи, ми заявляємо, що жоден епізод обвинувачення не підтверджується і розвалюється в суді, ми не згодні з жодним пунктом обвинувачення. Медичні працівники, які допитувалися як свідки, які асистували Слюсарчуку, заявляли, що операції він проводив фахово у складі оперуючих бригад і жодних нарікань не було. Крім того, всі рішення про проведення операцій приймалися консиліумом, а не одноосібно Слюсарчуком. Всі лікарі говорили, що Андрій Тихонович робив операції намагаючись врятувати життя людині, а не нанести навмисні тілесні ушкодження, що серед іншого йому вміняють", - сказали адвокати.

На їхнє переконання, зібрана доказова база в ході досудового слідства є необ’єктивною і недосконалою, а всі слідчі дії, які проводилися є незаконними. Водночас захисники "доктора Пі" звернули увагу на те, що в Україні ще не було випадку, коли б лікар, який намагався врятувати життя і не зміг через незалежні від нього обставини, притягався до кримінальної відповідальності тим більше за статтею "навмисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Враховуючи це, адвокати переконані, що у випадку Слюсарчука невірно застосовуються закони. Говорячи про те, скільки ще може тривати процес, адвокати припустили, що йти він ще буде чималий час, оскільки у даному випадку ця справа буде досліджуватися "до останньої літери". І взагалі, за словами сторони захисту, для того, щоб винести Слюсарчуку вирок, «необхідно внести зміни і до окремих норм Кримінального кодексу, і до Конституції». "На даний час Андрій Тихонович перебуває у задовільному психоемоційному стані і сподівається на позитивне вирішення своєї справи", - наголосили адвокати.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано щонайменше три смертельні випадки.

Стосовно Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» Слюсарчука померли шість чоловік. Загалом же у справі - десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом’янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення Слюсарчука під заставу в 130 тис. грн, мотивуючи тим, що злочини, у здійсненні його обвинувачують, є тяжкими, і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області ухвалила рішення, що справа Слюсарчука, якого обвинувачують у підробці документів, шахрайстві, завданні тяжких тілесних ушкоджень, які привели до смерті потерпілого, і незаконній лікарській діяльності, слухатиметься у Львові.

5 березня Слюсарчука привезли по етапу з Києва до Львова для участі у засіданні Сихівського районного суду Львова.