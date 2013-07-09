МОЗ не зменшило обсяги держзамовлення на підготовку лікарів

Міністерство охорони здоров’я України не зменшило обсяги державного замовлення на підготовку лікарів у 2013 році.

Як наголосили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, пріоритетом є підготовка спеціалістів за фахом "Лікувальна справа" для потреб галузі охорони здоров`я у підготовці лікарів загальної практики – сімейних лікарів.

Таким чином, з метою пріоритетного укомплектування центрів первинної медико-санітарної допомоги спеціалістами з фаху "Загальна практика – сімейна медицина" у 2013 році передбачається план прийому студентів для навчання за спеціальністю "Лікувальна справа" до 3 тис. 500 осіб (у 2011 році – 2 тис. 888 осіб), за спеціальністю "Педіатрія" - до 788 осіб та "Медико-профілактична справа" - до 200 осіб (у 2011 році – 600 осіб), поінформували у відомстві.

Також, за повідомленням Оперативного штабу МОЗ з питань проведення вступної кампанії, підготовка медичних та фармацевтичних працівників здійснюється мережею вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації сфери управління МОЗ України, яка включає 15 медичних університетів (академій), дев`ять з яких мають статус національних, три академії післядипломної освіти безпосередньо підпорядковані МОЗ України. Крім того, вступна кампанія відбувається у 72 медичних коледжах, 38 медичних училищах та інституті медсестринства.

У міністерстві повідомили, що у вищих навчальних закладах МОЗ України за державним замовленням навчаються 25 тис. 332 студенти (лікарів – 23758, провізорів –831, бакалаврів – 60, молодших медичних спеціалістів – 620, фармацевтів –60).

Чиновники також нагадують, що у МОЗ працюватиме "гаряча лінія" з питань проведення вступної кампанії за номером – (044) 253-45-69.