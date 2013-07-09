МОЗ зобов'язали забезпечити препаратами дітей Вінниччини

Генеральна прокуратура України зобов`язала Міністерство охорони здоров’я терміново забезпечити необхідними медичними препаратами онкохворих дітей Вінниччини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВО «Батьківщина», відповідне подання Генпрокуратура внесла МОЗ провівши перевірку фактів, викладених у депутатському зверненні голови Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування фактів неефективного використання коштів та зловживань у МОЗ, народного депутата фракції «Батьківщина» Анатолія Диріва.

У відповіді ГПУ депутату зазначено, що в ході перевірки прокуратура Вінницької області виявила, що всупереч вимогам закону 229 онкохворих дітей у Вінницькій області не забезпечені в повному обсязі необхідними ліками за рахунок держзакупівель.

За даними прокуратури, загалом потреби регіону в препаратах для лікування онкохворих в 2012 році були задоволені лише на 81%, а станом на червень 2013 року – на 16%. Окремі ліки, визначені протоколами лікування, не закуповувалися взагалі. Така ситуація склалася через неналежне формування МОЗом заявок на лікарські засоби, несвоєчасне їх придбання та постачання.

Як наголошується в документі, на даний час Мінохорони здоров’я проводить аналіз наявних лікарських засобів та виробів медпризначення для онкохворих дітей: «Керівників структурних підрозділів із питань охорони здоров’я уповноважено невідкладно інформувати МОЗ про наявність препаратів, які підлягають перерозподілу через надлишок або обмежений термін придатності».

Окрім того, департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації готує додаткову заявку на придбання лікарських засобів для забезпечення усіх потреб регіону.