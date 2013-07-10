Азарова просять врегулювати питання сигналізації на "швидких"

Міський голова Рівного Володимир Хомко просить Прем’єр-міністра України Миколи Азарова врегулювати питання з використанням спеціальної сигналізації для машин швидкої допомоги, що виникли у зв’язку з реорганізацією медичної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, 9 липня, на засіданні Рівненського міськвиконкому він повідомив, що сьогодні ввечері направить листа до прем’єр-міністра України з проханням впорядкувати роботу автомобілів станції швидкої допомоги в частині відновлення для них дозволу використовувати звукову та світлову сигналізацію.

Як зазначив начальник управління охорони здоров’я Рівненського міськвиконкому Михайло Стицишин, проблема полягає в тому, що служба швидкої допомоги нині відійшла до Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Відповідно, потрібно отримати нові дозволи та ліцензії на користування спеціальними сигналами. Поки їх немає, ДАІ заборонила водіям таких автомобілів їх використовувати. Сума мінімального штрафу становить 42 тисячі 500 гривень. Через ситуацію, що склалася, сьогодні швидкі допомоги їздять обласним центром із «мигалками», замотаними сміттєвими мішками. І навіть в екстрених випадках водії сирени не вмикають.

«Це просто театр абсурду. Швидка допомога відійшла від підпорядкування місту і увійшла в обласну структуру, але вона обслуговує наших міських людей. Невже обласна міліція не може піти на поступки й дати пільги і забезпечити можливість проїзду із сигналізацією? Тим більше, що це комусь може врятувати життя», - зазначив Хомко.