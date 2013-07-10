Липа - унікальне дерево: корисні квіти, насіння, листя

Не встигли зібрати пахучі квіти? Не біда - листя і насіння липи володіють не менш корисними властивостями - не варто забувати, що це - унікальне дерево, - каже заступник директора Інституту фітотерапії, к.м.н., лікар-фітотерапевт Олена Корсун, пишуть іноземні ЗМІ.

- Всіма корисними властивостями у неї володіють не тільки квітки, але й насіння і листя. Квіти липи мають потогінну, протизапальну, детоксикаційну дію, відновлює слизові оболонки не тільки дихальних шляхів, але і шлунково-кишкового тракту, нирок і сечового міхура. Квітки і листя липи застосовують при запаленні суглобів. При цьому у квіток липи є властивість трохи розріджувати кров, тому її також рекомендують як безпечний засіб при тромбозах.

Липа допоможе впоратися з багатьма болячками! Навіть насіння липи (або горішки), які утворилися на місці квіток, мають в`яжучі, кровоспинні властивості, в народній медицині їх застосовують при діареї. Липа - це фактично сурогат чаю, також як квітки таволги, бузини, трава зніту, листя малини, чорної смородини і ожини, - пояснив нам врач.А найголовніше, не тільки квітки, але й листя липи володіють однією чудовою властивістю - вони рятують мозок, серце, печінка і нирки москвичів від гіпоксії, яка часто переслідує городян, що знаходяться в задушливих приміщеннях, на міських магістралях. Тому липу часто рекомендують і здоровим людям, і для відновлення нервової системи і серця при серцевій недостатності, атеросклерозі.

Рекомендується настій липового цвіту (або листків) навіть маленьким діткам - це сприяє дозріванню нервової системи.- Липовий чай рекомендують пити кожен день, але особливо ввечері, як заспокійливий засіб, - продовжує Олена Володимирівна. - Не думайте, що від нього вас неодмінно кине в піт. Зазвичай рекомендують чайну, максимум столову ложку липи на 250 мл води. У зборах липа може становити від половини ложки (при гострих запальних захворюваннях слизових оболонок) до мінімуму - 1/6 чайної ложки.На Русі липа вважалася священною рослиною богині любові Лади, в наші дні її додають в гормонорегулирующие збори при жіночому та чоловічому безплідді.