Чому набрякають ноги
Надмірна вага, споживання занадто великої кількості солі...
Фахівці дають характеристику проблемі набряків: набряки ніг виникають, коли рідина накопичується в тканинах і м`язах ніг. Якщо набряки ніг не лікувати, або якщо пухлина не зникає, вона може призвести до подальших ускладнень, у тому числі хворобливі хронічні набряки, розтяжки, шкірні виразки, труднощі при ходьбі, підвищений ризик інфекції і погіршення кровообігу.
Проблема набряків ніг трапитися з кожним і в будь-якому віці, але вони найчастіше зустрічаються у дорослих. Літні люди також страждають набряками ніг через так званий "зніс" м`язів і кровоносних судин, а також від захворювань, таких як діабет. Також набряки ніг зустрічаються у спортсменів і у людей, які працюють "на ногах".
Що викликає набряки ніг?
Існують різні причини для периферичних набряків ніг, у тому числі:
- Пошкодження або трамви, такі як розтягнення або перелом кістки
- Надмірна вага
- Старіння
- Вагітність
- Споживання занадто великої кількості солі або алкоголю
- Менструація і/або ПМС
- Сидіння або стояння в одному положенні протягом тривалого періоду часу
- Ліки, наприклад, від цукрового діабету, естрогени, протизаплідні таблетки, антидепресанти, стероїди і блокатори кальцієвих каналів
- Супутні захворювання: набряки ніг можуть бути ознакою проблем з серцем, нирками або печінкової недостатності.
- Згущення крові
- Артрит
- Захворювання щитовидної залози
- Інфекція в нозі
- Венозна недостатність (коли вени в ногах не в змозі перекачувати кров до серця)
- Варикоз
- Недоїдання
- Алергічна реакція
- Зловживання проносними
- Накопичення в організмі натрію
- Лімфатична обструкція
Коли звернутися до лікаря
Якщо ви стикаєтеся з набряками ніг на регулярній основі, якщо у вас висока температура, вагітність, або якщо опухлі ноги червоні й теплі на дотик, ви повинні негайно звернутися до лікаря.
Лікування набряків ніг і полегшення стану
- Ноги потрібно підняти вище рівня серця на строк від десяти до п`ятнадцяти хвилин, три-чотири рази на день
- Обмеження рухливості
- Прийом протизапальних препаратів (Ацетамінофен, Аспірин та Ібупрофен)
- Правильне взуття, без підборів
- Підтримуючі шкарпетки або колготи
- Прийом великої кількості води
- Скорочення споживання солі
- Уникайте тривалих періодів стоячи і сидячи
- Схуднення, якщо у вас є зайва вага
- Часті прогулянки, щоб поліпшити м`язову силу і кровообіг
- Не зловживати проносними