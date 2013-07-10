Чому набрякають ноги

Фахівці дають характеристику проблемі набряків: набряки ніг виникають, коли рідина накопичується в тканинах і м`язах ніг. Якщо набряки ніг не лікувати, або якщо пухлина не зникає, вона може призвести до подальших ускладнень, у тому числі хворобливі хронічні набряки, розтяжки, шкірні виразки, труднощі при ходьбі, підвищений ризик інфекції і погіршення кровообігу.

Проблема набряків ніг трапитися з кожним і в будь-якому віці, але вони найчастіше зустрічаються у дорослих. Літні люди також страждають набряками ніг через так званий "зніс" м`язів і кровоносних судин, а також від захворювань, таких як діабет. Також набряки ніг зустрічаються у спортсменів і у людей, які працюють "на ногах".

Що викликає набряки ніг?

Існують різні причини для периферичних набряків ніг, у тому числі:

- Пошкодження або трамви, такі як розтягнення або перелом кістки

- Надмірна вага

- Старіння

- Вагітність

- Споживання занадто великої кількості солі або алкоголю

- Менструація і/або ПМС

- Сидіння або стояння в одному положенні протягом тривалого періоду часу

- Ліки, наприклад, від цукрового діабету, естрогени, протизаплідні таблетки, антидепресанти, стероїди і блокатори кальцієвих каналів

- Супутні захворювання: набряки ніг можуть бути ознакою проблем з серцем, нирками або печінкової недостатності.

- Згущення крові

- Артрит

- Захворювання щитовидної залози

- Інфекція в нозі

- Венозна недостатність (коли вени в ногах не в змозі перекачувати кров до серця)

- Варикоз

- Недоїдання

- Алергічна реакція

- Зловживання проносними

- Накопичення в організмі натрію

- Лімфатична обструкція

Коли звернутися до лікаря

Якщо ви стикаєтеся з набряками ніг на регулярній основі, якщо у вас висока температура, вагітність, або якщо опухлі ноги червоні й теплі на дотик, ви повинні негайно звернутися до лікаря.

Лікування набряків ніг і полегшення стану

- Ноги потрібно підняти вище рівня серця на строк від десяти до п`ятнадцяти хвилин, три-чотири рази на день

- Обмеження рухливості

- Прийом протизапальних препаратів (Ацетамінофен, Аспірин та Ібупрофен)

- Правильне взуття, без підборів

- Підтримуючі шкарпетки або колготи

- Прийом великої кількості води

- Скорочення споживання солі

- Уникайте тривалих періодів стоячи і сидячи

- Схуднення, якщо у вас є зайва вага

- Часті прогулянки, щоб поліпшити м`язову силу і кровообіг

- Не зловживати проносними

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