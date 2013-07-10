Що робити, якщо з'явився ячмінь

Болісні та непривабливі, проте більшість ячменів загоюються протягом декількох днів самостійно або з простим лікуванням - заспокоюють офтальмологи.

Стандартне лікування ячменю включає теплі компреси на уражене око протягом 10-15 хвилин від 2 до 4 разів на день протягом декількох днів. Це не тільки знімає біль і запалення, а й допомагає швидше вилікувати ячмінь. Обов`язково закривайте очі, коли на них лежить компрес!

Коли ячмінь набухає і "визріває", необхідно продовжувати робити теплі компреси, щоб зменшити набряк і сприяти "розриву" ячменю.

Для компресу можна взяти тепле варене яйце або картоплину (її краще розтовкти ложкою перед використанням), загорнути в чисту серветку і прикласти до ока. Або на сковороді розігріти морську сіль чи насіння льону та також перед використанням загорнути в чисту, м`яку тканину.

В жодному разі не видавлюйте ячмінь - нехай він лопне сам по собі. Для того, щоб вилікувати більш важкі випадки ячменю може знадобиться місцеве використання антибіотиків - але самостійно їх приймати не рекомендується. Зверніться до окуліста.

У деяких випадках, щоб повністю вилікувати важкий глибокий ячмінь, роблять операцію в лабораторних умовах. Лікар під місцевою анестезією "вичищає" ячмінь, а потім накладає на повіку пов`язку на 24 години.

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