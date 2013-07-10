МОЗ спростовує інформацію щодо нестачі вакцин

Міністерство охорони здоров`я спростовує інформацію ряду народних депутатів про те, що половина українців залишилался без щеплень через нерівномірний розподіл препаратів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, міністерство централізовано забезпечує регіони імунобіологічними препаратами (ІБП) відповідно до наданих ними заявок. Щорічне формування заявок на закупівлю імунобіологічних препаратів проводиться у межах визначених квот відповідно до обсягу коштів, затвердженого державним бюджетом на поточний рік. При формуванні заявки враховується 100% потреба і наявність залишків препаратів у лікувально-профілактичних закладах.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до здійснених закупівель і з урахуванням заявок регіонів МОЗ здійснює розподіл імунобіологічних препаратів по адміністративно-територіальним одиницям. Тобто централізоване забезпечення ІБП здійснюється безпосередньо до наданої заявки конкретного регіону.

У відомстві пояснили, що надалі на регіональному рівні здійснюється розподіл отриманих від МОЗ вакцин безпосередньо до кожного лікувально-профілактичного закладу області. Формування потреби у межах регіону та подальший її розподіл серед лікувально-профілактичних закладів, а також контроль за станом забезпечення вакцинами на рівні закладів охорони здоров`я територій, здійснюють безпосередньо структурні підрозділи з питань охорони здоров’я.

З урахуванням наявного залишку препаратів на початок року забезпеченість Чернігівської області вакцинами у 2012 році становила за усіма позиціями імунобіологічних препаратів 100%, Запорізької області - понад 75%, Івано-франківської області - 100%, Херсонської області - близько 76%.

У МОЗ наголосили, що показники забезпеченості вакцинами, озвучені народними депутатами у ЗМІ, абсолютно не відповідають реальному стану речей. Поставка вакцин відбувається у межах визначеної квоти, яка не враховує 100% потреби у вакцинах для регіону, а пропорційно враховує можливості держбюджету в цьому напрямку. Тому перевищення квоти, яке досягається економією коштів чи додатковим фінансуванням, на сьогодні в жодному регіоні не перевищило реальної 100% потреби у вакцинах, запевнили у міністерстві.

Наприклад, потреба, визначена Чернігівською областю у вакцині Пентаксим, відповідно до квоти, у 2012 році становила 17471 дозу, завдяки економії коштів МОЗ вдалося надати 18809 доз, тоді як реальна потреба цього регіону у вакцині становить 20471 дозу.

У Запорізькій області квота становила 25114 доз, надано завдяки економії під час закупівель 26165 доз, а реальна 100% потреба – 47138 доз. Тобто перевищення квоти у разі появи такої можливості відбувається майже однаково для всіх регіонів.

У МОЗ наголосили, що головною проблемою недостатньої забезпеченості вакцинами регіонів є недофінансування з держбюджету закупівлі імунобіологічних препаратів. Так, при потребі у 414,4 млн грн на закупівлю імунобіологічних препаратів бюджетне фінансування у 2012 році становило 302,1 млн грн або 72,9% від реальної потреби. Водночас на 2013 рік відсоток фінансової забезпеченості ще менший і не перевищує 65%. При потребі у 465,9 млн грн обсяг державного фінансування у поточному році залишився на рівні минулого року. Тобто при зростаючій потребі у вакцинах фінансове забезпечення виконання заходів програми з імунопрофілактики залишається незмінним.

Як ідеться у повідомленні, МОЗ шукає шляхи для поліпшення ситуації та постійно вживає усіх можливих заходів щодо максимального забезпечення імунобіологічними препаратами. Зокрема, здійснюється перегляд чинного календаря профілактичних щеплень, що дає змогу переглянути номенклатуру вакцин та оптимізувати їхній перелік (сьогодні здійснюється перегляд Календаря профілактичних щеплень з урахуванням рекомендацій ВООЗ та ЮНІСЕФ); посилюються вимоги до цінових пропозицій учасників торгів, що дає змогу у процесі конкурсних торгів отримати економію бюджетних коштів. Крім того ведеться постійна робота щодо оптимізації використання вакцин у регіонах для ефективної організації імунізації населення. Також здійснюється постійний перерозподіл вакцин між регіонами; проводиться роз’яснювальна робота з регіонами щодо необхідності оптимального і раціонального розподілу і перерозподілу вакцин у межах регіону; щоразу подається вичерпне обґрунтування у заявці на 100% забезпечення вакцинами регіонів країни при формуванні держбюджету на кожен рік.

Як повідомляв УНІАН, у «Батьківщині» заявили, що через нерівномірний розподіл Міністерством охорони здоров’я імунобіологічних препаратів без щеплень залишилася половина українців. «Батьківщина» вимагає від прем’єр-міністра, генпрокурора та міністра внутрішніх справ невідкладно перевірити стан розподілу цих препаратів, закуплених за кошти держбюджету у 2012-2013 роках.

У цій партії вимагають також перевірити своєчасність доставки імунобіологічних препаратів у регіони та притягнути до відповідальності винних у нерівномірному розподілі препаратів.

Член фракції «Батьківщина» Павло Петренко направив депутатський запит стосовно ситуації з цими препаратами.