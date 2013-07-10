Чим шкідливий для дитини телевізор

Лікар-педіатр Дитячого клініко-діагностичного центру Медсі Наталія Ботвіннікова розповідає Меддейлі, як довго можна дитині дивитися телевізор.

"Для маленьких дітей оптимальний час перегляду телевізора становить близько 15 хвилин. Взагалі розуміння того, що відбувається на екрані (будь-то показ мультика або реклами), приходить до дитини тільки після дворічного віку.

Якщо малюк занадто довгий час проводить біля телевізора, телеекран перетворюється для нього просто в відволікаючий фактор. Він розуміє лише те, що там щось відбувається, щось рухається, шумить. Користі тут абсолютно ніякої немає незалежно від того, сидить дитина на одному місці, або рухається.

Будь-який лікар-невролог підтвердить, що малюк, який занадто багато часу сидить перед телевізором, потім стає просто залежним від нього, легко збудливим, погано спить, погано їсть ".