Глобальний фонд готовий дати Україні кошти на боротьбу зі СНІДом

Україна готує проект запиту до Глобального фонду на другу фазу фінансування за компонентом «СНІД».

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, секретаріат Глобального фонду нещодавно надіслав відповідне запрошення Національній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

З приводу цього у Держслужбі України соцзахворювань відбулася консультативна зустріч, під час якої обговорювався подальший формат роботи, положення та склад робочої групи, яка розроблятиме проект запиту, поінформували у відомстві. Участь в обговорення взяли представники Держслужби України соцзахворювань, ЮНЕЙДС, основних реципієнтів — МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України", ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», а також члени Комісії з нагляду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

У МОЗ також зазначили, що проект запиту на другу фазу готуватиметься у форматі запиту на першу фазу, однак враховуватиме основні завдання та пріоритети проекту нової Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також зміни епідемічної ситуації в країні. Вже сформовано графік підготовки проекту запиту, а також низку рішень та пропозицій.

*** Програма “Побудова стійкої системи комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки уразливих груп населення та ЛЖВ в Україні” фінансується Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в рамках конкурсу 10-го раунду.

Метою цієї Програми є зниження рівня передачі ВІЛ та рівень захворюваності і смертності, пов’язаних з ВІЛ, в Україні шляхом здійснення заходів, спрямованих на найуразливіші групи населення.

Загальний період виконання Програми із 2012 по 2016 роки, максимальний бюджет — 305 млн доларів. Період виконання першої фази Програми — до 31.12.2013