У Кабміні обговорили питання фінансування "Охматдиту"

У Кабінеті Міністрів відбулася робоча зустріч представників Уряду з членами опікунської ради НДСЛ «Охматдит».

Як повідомляє Урядовий портал, у зустрічі взяли участь представники Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров’я, компанії, яка займається будівництвом нового корпусу «Охматдиту», а також члени опікунської ради «Охматдиту» - Вікторія Сюмар, Ганна Гопко та Глєб Корнілов.

Під час наради були обговорені питання фінансування та хід будівництва лікарні. Було спростовано недобросовісні спекуляції щодо можливого припинення будівництва, передачі коштів, призначених «Охматдиту» на інші цілі, говориться у повідомленні.

Так, головний інженер проекту будівництва лікувально-діагностичного комплексу «Охматдиту» Олег Зварич, який брав участь у нараді, наголосив, що сплановані будівельно-монтажні роботи не припиняються. «У нас зараз основна увага зосереджена на тому, щоб закрити до початку холодів периметр будівлі, щоб з настанням зимової пори року ми змогли проводити роботи всередині будівлі» - сказав він.

За результатами зустрічі сторони заявили про готовність продовжувати конструктивну співпрацю. Зокрема, була досягнута домовленість наступну робочу зустріч провести у Міністерстві фінансів України за участі всіх зацікавлених міністерств, відомств, компанії-забудовника та представників громадськості.

Як повідомляв УНІАН, напередодні члени опікунської ради «Охматдиту», представники громадських організацій у відкритому зверненні до прем’єр-міністра України Миколи Азарова висловили глибоке розчарування неспроможністю Кабінету міністрів забезпечити безперебійне і вчасне фінансування модернізації головної дитячої лікарні країни.

«3 липня очолюваний Вами уряд розподілив державні гроші за статтею, де вказане спрямування коштів “в тому числі на будівництво НДСЛ «Охматдит», виділивши на добудову лікарні лише 50 млн грн із 2,2 млрд грн. Для нас, волонтерів, це стало переконливим свідченням байдужості влади до реальних потреб українців. Опікунська рада «Охматдиту» категорично проти маніпуляцій та цинічного використання модернізації лікарні для прикриття чергового розпилу державних коштів», - наголошується у зверненні.

За словами його авторів, прем’єр-міністр має чесно визнати, що завершення модернізації та початок експлуатації нового корпусу «Охматдиту», де 25 тис. важкохворих дітей могли б знайти порятунок, не відбудеться в публічно обіцяний ним термін - до кінця 2013 року.