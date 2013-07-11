Сонячний і тепловий удари небезпечні для життя. Перша допомога

Сонячний і тепловий удари є небезпечними для життя людини.

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, значне перегрівання організму супроводжується порушенням водно-електролітного обміну, циркуляторними розладами, периваскулярним і перицелюлярним набряками, дрібнокрапковими крововиливами у мозок, що призводить до втрати свідомості з можливими негативними наслідками.

Якщо з’являються хоч деякі із симптомів: загальна слабкість, розбитість, головний біль, головокружіння, шум у вухах, сонливість, спрага, нудота, гіперемія шкірного покрову, прискорені пульс та дихання, підвищена температура тіла, загальмований психічний стан або психомоторне збудження, втрата свідомості, іноді виникають судоми, це свідчить про розвиток загрози для життя, попереджають медики.

У немовлят при цьому спостерігаються диспепсичні розлади (блювота, діарея), температура тіла різко підвищується, риси обличчя загострюються, загальний стан швидко погіршується, виникають судоми, кома.

Медики розповіли про першу допомогу при тепловому ударі: людину слід негайно винести у прохолодне місце, забезпечити надходження свіжого повітря, звільнити від одягу, дати випити холодної води, на голову покласти холодний компрес. У більш важких випадках необхідно обгорнути потерпілого простирадлом, змоченим у холодній воді, облити прохолодною водою, покласти лід на голову і пахові ділянки.

Якщо після проведених заходів стан хворого не покращився, необхідно викликати швидку допомогу, підкреслюють лікарі.