Хворих з клініки на території Лаври поки не виселятимуть

Хворих з клініки на території Києво-Печерської Лаври не виселятимуть, поки не буде добудовано нової лікарні.

Як передає кореспондент УНАН, про це заявив голова Координаційної ради мережі ЛЖВ Володимир Жовтяк на церемонії підписання меморандуму між церквою, Національною академією медичних наук України та громадськими організаціями України – ЮКАБ та «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.

За умовами меморандуму, пацієнтів лікуватимуть на вул.Лаврській, 11 до того часу, поки нове приміщення для клініки на вул.Амосова не буде повністю добудоване та обладнане.

За словами виконуючого обов’язки президента Академії медичних наук України Валерія Запорожана, у сторін не було причин для непорозуміння один з одним.

«Церковнослужителі лікують душі, лікарі – тіло. Проблеми (щодо виселення лікарні для хворих з ВІЛ/СНІДом з території Лаври - УНІАН) перейшли у політичну площину. Були створені позиції, що не мають жодного відношення до пацієнтів. Не буває добрих чи поганих клінік. Є клініки, де працюють висококваліфіковані спеціалісти, де пацієнти хочуть лікуватися», - сказав Запорожан.

Він зазначив, що новозбудована клініка Інституту епідеміології має бути європейського рівня, мати відповідну сертифікацію, щоб міжнародні організації та зарубіжні інвестори захотіли вкладати в неї кошти.

На думку Запорожана, теперішнє розташування клініки (на вул. Лаврській - УНІАН) «далеке від ідеального».

«Приміщення перебуває в аварійному стані, немає низки підрозділів, щоб лікувати таких хворих. Дуже важливо, щоб клініка була поряд з науково-дослідницьким інститутом», - зазначив Запорожан, підкресливши,що держава виділила достатньо коштів для будівництва нової лікарні.

У свою чергу настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло, який підписався під меморандумом з боку УПЦ, пообіцяв, що лікарня та хворі перебуватимуть на території Києво-Печерської лаври «стільки часу, скільки буде потрібно.»