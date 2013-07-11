У спеку дотримуйтеся овочевої дієти

Фахівці Державної санітарно-епідеміологічної служби України надали рекомендації, як зберегти здоров’я у спекотну погоду.

Як повідомили медики УНІАН, слід обмежити перебування на сонці, особливо це стосується людей літнього віку і тих, хто вживає певні ліки, наприклад, сульфаніламідні препарати, біологічно активні добавки, гормональні препарати тощо.

Обов`язково слід постійно підтримувати належний водний баланс: протягом доби вживати не менше 3 літрів рідини, найкраще - води із соком лимона або квас (від солодкої води може підвищитись артеріальний тиск). З метою профілактики порушень водно-сольового балансу вода повинна містити мінеральні солі та мікроелементи. Вживання алкогольних напоїв у спеку категорично протипоказано, тому краще відмовитись від масових святкувань. На ніч бажано пити відвар м`яти - він позитивно впливає на загальний стан організму, відновлює роботу нервової системи, судин, є загальнозміцнюючим засобом.

Для профілактики порушень імунної системи медики радять перейти на овочеву дієту.

Фахівці ДержСЕС радять керівникам підприємств та організацій адміністративно регулювати режим праці: скорочення робочого дня, зміна початку та закінчення робочого дня, застосування кімнат відпочинку з оптимальними параметрами мікроклімату і повітрообміну тощо.

При роботі на відкритому повітрі медики закликають завжди мати із собою запас прохолодної води, носити головні убори та сонцезахисні окуляри, робити перерви з прийняттям прохолодного душу.

Для послаблення несприятливої дії високої температури в житлових та громадських будинках варто застосовувати сонцезахисні пристрої на вікнах, тоноване скло, локальні кондиціонери, звичайні електричні вентилятори, централізовані системи кондиціювання, охолодження та вентиляції в будинках, повітряні завіси на входах у будинки.

Лікарі вкотре закликають не зловживати сонячними ваннами. Найкорисніший для них час - до 10.00 – 11.00 та після 17.00.

Під час прогулянки з малюками слід надавати перевагу затінку і час від часу зволожувати тіла дітей вогкою хустиною.