Харчування проти набряків

Якщо вранці ти прокидаєшся з опухлим обличчям, а надвечір взуття починає здаватися тісним - швидше за все, в організмі порушений баланс рідини. Набряки - більш-менш яскраво виражені - властиві багатьом жінкам, особливо влітку. Tochka.net уже писала про різні способи боротьби з ними, а сьогодні ми вирішили описати докладніше правила харчування при набряках.

Одна з головних причин набряків - занадто велике споживання солі. Відмовся від магазинних снеків (їх пересолюють завжди), а також інших готових продуктів, вміст солі в яких складно контролювати (наприклад, готові салати, консервовані овочі, соуси). Коли готуєш їжу сама, старайся зменшити кількість солі в ній. Наприклад, у салати замість частини солі можна додати лимонний сік.

Зменшити набряки можна не тільки обмеживши кількість солі, але й збільшивши частку спеціальних протинабрякових продуктів у своєму раціоні. По-перше, це овочі та фрукти, що містять багато калію. Саме його нестача часто провокує набряки. Багаті на калій бобові, абрикоси (і, відповідно, курага з урюком), банани, вівсяна крупа.

Ще один спосіб боротьби з набряками - «налягання» на кавуни та дині. Вони містять все той же калій і багато рідини, що в сумі дає сечогінний ефект. Схожий ефект мають і огірки.

Якщо їсти багато сечогінних овочів і фруктів не виходить, можна вживати свіжовичавлені соки. Підійде фактичний будь-який фреш, але особливо дієвими будуть коктейлі, що містять сік селери, яблука, гарбуза, буряка, моркви.

Ефективні в боротьбі з набряками різні настої. Якщо відвари трав варто вживати тільки за рекомендацією лікаря, то настої сухофруктів можна спокійно пити і без його рецепту. Проти набряків добре працюють настої родзинок, кураги, інжиру.

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