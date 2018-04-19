Від спеки найбільше страждають немовлята

Настало довгоочікуване літо, принісши з собою сонячні деньки, а заодно, на жаль, спеку і духоту. «Гаряча пора» не щадить ні старих, ні молодих, але найбільше від літньої спеки страждають малята грудного віку. Як же допомогти дитині пережити спекотний період?

Створюємо прохолоду вдома

Головне, що необхідно зробити, - захистити свій дім від сонця, пилу і настирливих комах. Повісьте на вікна жалюзі або темні портьєри: яскраве світло неприємне і навіть небезпечне для очей маляти, крім того, темні штори дозволять продовжити його нічний сон. Тепер потрібно «зміцнити» вікно захистом від комарів і мух, в цьому вам допоможе випробуваний спосіб - сітка, натягнута на всі кватирки.

Наступний етап - боротьба з пилом. Надійний засіб від неприємного «гостя» - вологе прибирання. В ідеалі проводити таку процедуру потрібно щодня, але ніяк не рідше одного разу на два дні.

Ще одне літнє «нещастя» - духота, тому необхідно забезпечити оптимальну вологість. Зволожити повітря в квартирі можна за допомогою пульверизатора, розбризкуючи воду кілька разів на день, а також змочуючи листя кімнатних рослин. Малюкові, та й вам, стане помітно легше дихати, якщо поставити на високі шафи ємності з холодною водою - випаровування переможуть задушливу атмосферу. Не відмовляйтеся від благ цивілізації - увімкніть вентилятор, однак уникайте протягів.

На прогулянці

У теплу пору року дитині потрібно проводити багато часу на повітрі. У спекотні дні, коли температура на вулиці сягає 30 градусів і вище, необхідно дотримуватися строгого режиму прогулянок - до 11 годин вранці і після 17 увечері, коли сонячні промені не настільки інтенсивні. Для променадів з крихіткою виберіть парки і тінисті алеї, бажано вдалині від автодоріг, щоб шуми й вихлопні гази не турбували вас. Перед виходом «у світ» змажте шкіру дитини дитячим кремом від засмаги з високим ступенем захисту від ультрафіолету - уважно прочитайте анотацію, з якого віку можна застосовувати засіб.

Краще «вбрання» для грудної дитини в літню спеку - легкий комбінезон з натуральних тканин (льон, бавовна, трикотаж), те ж саме відноситься до постільної білизни. Ці матеріали, по-перше, дозволяють «дихати» шкірі дитини, по-друге, майже не пропускають шкідливі ультрафіолетові промені. Піврічного малюка одягніть у тонкі штани і кофтину, так, щоб були повністю закриті ручки і ніжки. Обов`язковий «атрибут» - головний убір, кепка або панамка, без нього дитина ризикує отримати сонячний удар. А ось шкарпетки та взуття бажано зняти, за умови, що малюк не залишає коляски. На цей час відмовтеся від памперсів - дітворі в них спекотно і некомфортно, згадайте про старі добрі марлеві підгузники.

Багато батьків практикують імпровізовані прогулянки на балконі. Педіатри не радять цього робити: у закритій колясці температура буває набагато вища, ніж «за бортом», і нічого, окрім мук, такий моціон дитині не принесе.

Але якщо ви все ж продовжуєте ввечері виносити коляску з немовлям на балкон, не забудьте про накидку проти комарів.

Літнє меню грудничка

У спекотну погоду у грудних немовлят змінюється апетит: для правильного обміну речовин організму потрібно більше рідини і, як правило, менше їжі. Малюків, що знаходяться на природному вигодовуванні, необхідно якомога частіше (до 15 разів на день) прикладати до грудей - через спеку малюки їдять потроху й, крім того, материнським молоко вони вгамовують спрагу.

Частіше пропонуйте маленькому звичайну кип`ячену воду . Майте на увазі: маніпуляції зі штучними сумішами (якщо ви вже почали «підгодовувати» ними дитини) неприпустимі: суворо дотримуйтесь інструкцій на упаковці, будь-яке відхилення від норми - у бік зменшення або збільшення порошку на порцію - загрожує неприємностями для дитячого здоров`я. Взагалі перехід на новий режим харчування - суміші або так званий «загальний стіл» - краще почати завчасно або відкласти до осені, тому що в жарку погоду гастрономічні нововведення неминуче обернуться проблемами з травленням.

Однак це не заважає вводити в меню малюка нові продукти - овочі і ягоди. Тут діє загальне правило: будь-яке блюдо вводимо поступово, стежачи за реакцією крохи, особливо це стосується «літніх алергенів» - полуниці, черешні, смородини. Якщо раціон вашого нетями, крім грудного молока, вже включає «дорослу» їжу, постарайтеся в години самої інтенсивної спеки давати йому легкі продукти (овочеві супи, киселі, відвари і фрукти), а більш «важкі» блюда (овочі, м`ясне пюре, крупи ) - ближче до вечора.

Порятунок у воді!

Кращий спосіб допомогти маляті в «гарячі» дні - влаштовувати водні процедури . Найменших частіше (4-5 разів на день) радуйте вологим обтиранням. Для цього м`яку махрову рукавицю або рушник опустіть у воду (32-35 градусів), відіжміть і розітріть спочатку одну ручку, коли висохне - іншу, потім так само по черзі ніжки, животик і спинку.

Найулюбленіша і корисне заняття для дитини в літню спеку - купання. Не потрібно чекати вечора, щоб спокутувати крихту. Як тільки бачите, що дитина спітніла, у нього розчервонілося особа - готуйте ванну (температура води 38-40 градусів). Не варто при кожному «обполіскуванні» користуватися засобами гігієни: мило і піну для ванни залишіть для вечірньої процедури, а от про нежирний дитячий крем не забувайте - сонце і вода сушать ніжну шкіру малюка.

Легкі на підйом батьки квапляться вивезти своє чадо до моря вже в перше літо його життя. Педіатри радять утриматися від такого сміливого кроку, але якщо ви все ж вирішили на час відпустки перемінити клімат, постарайтеся, щоб канікули були тривалими. Акліматизація в дітей віднімає тиждень-два, і щоб відпочинок приніс радість і вам, і спадкоємцеві, їхати потрібно не менше, ніж на півтора місяця. Майте на увазі: від купання в морі все ж таки краще відмовитися - у ніжному віці підхопити інфекцію простіше простого.

dytyna.info