І.Щепотін: В Україні через п`ять років стане можливою безкоштовна допомога онкохворим

У Міністерстві охорони здоров`я України вважають, що через п`ять років можливо забезпечити безкоштовну допомогу онкологічним хворим в Україні.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» повідомив головний онколог Міністерства охорони здоров`я України Ігор ЩЕПОТІН

«Якщо збільшити фінансування і розумно ці гроші витрачати, то найближчим часом допомога онкологічним хворим буде безкоштовною» - сказав І.ЩЕПОТІН, при цьому відповідаючи на запитання журналіста «через скільки років це можливо?», додав – «Через п`ять, я думаю. Крім того, ми всі чекаємо і розуміємо, що зрештою Україну чекає система обов`язкового медичного страхування. Про це говорять як про манну небесну».

Що стосується обов`язкового медичного страхування, то, на думку І.ЩЕПОТІНА, з одної сторони його введення є позитивом, з іншої має ряд недоліків. Він вважає, що введення обов`язкового медстрахування на першому етапі може викликати певний конфлікт між співробітниками медзакладів і пацієнтами.

«Це дуже заманливо — із завтрашнього дня брати з населення додатковий податок і направляти його в охорону здоров`я. І що, ми за тиждень побудуємо нові госпіталі, навчимо людей працювати, навчимо їх не лаятися матом, коли до них звертаються по допомогу? Як швидко ми це все зробимо? А якщо ми цього не зробимо, то умисно створимо конфлікт. Тому що людина прийде і скаже: «Ви пробачте, а за що ж я плачу гроші? Я лікувався минулого року, лікуюся цього, але не бачу ніякої різниці» - сказав І.ЩЕПОТІН – «От чому я відношуся з великою тривогою до введення страхової медицини. До того ж, якщо загальна державна медична страховка зможе покрити потреби людини з гострим апендицитом — це одне. Але якщо у хворого гострий лейкоз, то це зовсім інше. Я маю дуже великі сумніви в тому, що бюджет загальної страховки зможе це покрити».

На думку І.ЩЕПОТІНА, сьогодні необхідно щоб у великих онкологічних установ — регіональних, міських або Національного центру раку була своя страховка. «І тоді кожна людина, що розуміє, що у неї є небезпека захворіти, таку страховку купить. Вона може коштувати близько 50 грн. на місяць. Але за рахунок цього людина матиме можливість регулярно у висококваліфікованій медичній установі проходити профогляд», - вважає І.ЩЕПОТІН.