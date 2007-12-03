Сон і хороша їжа позбавлять від целюліту

Жінки, які намагаються позбавитися від целюліту за допомогою низькокалорійних дієт або голодування, роблять помилку. Результат часто виявляється зовсім протилежним – набирається новий жир, який відкладається чітко у вигляді «апельсинової шкірки».

Взагалі причина целюліту в тому, що підшкірний жир в якийсь момент починає відкладатися, грубо кажучи, не рівним шаром, а у вигляді грудочок і цілих кетягів, слабо сполучених між собою. Сполучати, або, точніше, зв`язувати ці жирові відкладення має м`язова і сполучна тканини. Чим вони міцніші, тим жир розподіляється рівніше.

М`язова ж і сполучна тканини, у свою чергу, не можуть рости без надходження в організм достатньої кількості «будівельного матеріалу» - білків. У жінок, від природи синтез білків завжди поступається за інтенсивністю жировому. І коли настає напівголодний час «розвантажувальних днів», а то й повне голодування (чи лікувальне, чи вимушене), то цей розрив - між розпадом білків і їх синтезом - стає величезним.

Крім цього, будь-яка дієта – це стрес для організму, який, додаючись до стресів повсякденного життя, також підсилює розпад білків. Чому? Тому що на будь-який стрес наш організм відповідає посиленим викидом у кров гормонів-глюкокортикоїдів, що буквально «з`їдають» ті ж самі білки.

До речі, відомий багатьом синдром «заїдання горя» - це неусвідомлена спроба нашого тіла надмірним харчуванням не допустити дистрофії м`язів. Іншими словами, і при голоді, і при стресі, організм кидає в «котел» перш за все м`язові білки. Але при їх недостатності і без підтримки еластичними тяжами сполучної тканини, жирові відкладення починають рости хаотично, ніби кетягами, що й дає ефект «апельсинової шкірки».

Звичайно, ніхто не забороняє панянкам витрачати час і гроші на антицелюлітні масажі, креми і паритися під «спалюючими жир» поясами і штаньми. Шкоди від цього немає, а позитивні емоції – справа хороша. Ось тільки, целюліт навряд чи кудись зникне.

Просто всі ці процедури і косметичні препарати практично ніяк не чіпають головну причину утворення целюліту - недостатність у підшкірній жировій клітковині білкової еластичної сполучної тканини.

Реальною антицелюлітну дію має тільки одна традиційна методика, яка у народі звучить так: «Після їжі треба поспати, щоб сало «зав`язалося». Це не жарт, а багаторічна традиція.

Ми вже знаємо: щоб жир не відкладався під шкірою «кетягами», потрібно його утримувати еластичними тяжами білкової сполучної тканини. По суті, «обв`язати» нею жирові клітки, не даючи їм утворювати безформні, випираючі на шкірі шматки.

А що для цього потрібно?

Перш за все, будівельна сировина - білки - не повинні витрачатися. Наші м`язи і мозок захочуть одержати глюкозу у будь-якому випадку. І ми можемо дати це або разом з їжею, або організм візьме їх з нашої м`язової тканини, тим самим відкривши шлях безладному наростанню жиру.

Іншими словами, амінокислоти, що поступають з їжею в кров треба направити на виробництво сполучних білків, а не на «витрату» для підтримки високого рівня цукру в крові, необхідного при голоді і стресі.

Для цього треба регулярно послідовно виконувати дві елементарні антицелюлітні «процедури» - добре поїсти і потім добре поспати. Виключивши два головних руйнуючих білки чинники (голод і стрес), ми знайдемо будівельний білковий матеріал, необхідний для підтримки пружності підшкірної жирової клітковини."

Правда.ру