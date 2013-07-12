Корисні властивості малини
1 склянка ягід - добова потреба людини у вітаміні С
Всім відома ароматна смачна солодка ягода малина - справжнє джерело вітамінів і мікроелементів, необхідних для людського організму. Причому користю славляться не тільки плоди цього невибагливого куща, а й листя, гілки, коріння і квіти, які активно використовуються в народній медицині.
Малина - корисні властивості рослини
Виявляється, завдяки своїй невибагливості, малина - рослина-першопроходець, яка здатна заселити спустошені ділянки землі, наприклад, після пожеж, вирубки лісу, в ярах, на сухих ділянках тощо.
Крім того, малина є чудовою рослиною-медоносом.
Малина - одна з найперших рослин, яку наші предки почали вирощувати на своїх присадибних ділянках, щоб завжди мати поруч запашну і цінну ягоду.
Існує багато різних сортів садової малини, однак найбільш корисною та цілющою залишається саме прародителька цієї ягоди - дика лісова малина.
Малина - корисні властивості і склад ягід
Малина містить фруктозу, глюкозу, органічні кислоти, вітаміни групи А, В1, В2, С, РР, Е, ефірні олії, пектини, клітковину, дубильні і фарбувальні речовини, каротин, солі міді, заліза, калію, фолієву кислоту, катехіни, антоціани, флавоноїди.
За вмістом заліза малина поступається тільки вишні і агрусу. Також у ній достатньо вітаміну С - вживання 1 склянки малини щодня забезпечує добову потребу людини.
Завдяки саліциловій кислоті, що міститься в ягодах, малина дуже довго здатна зберігати свої лікувальні властивості, тому сушена чи перетерта з цукром малина практично так само корисна, як і свіжа.
Бета-ситостерин і антоціани мають протисклеротичні властивості.
Кумарини нормалізують згортання крові.
Малина містить багато грубих харчових волокон, що є сприятливим для травлення. Однак людям, які страждають на виразкову хворобу шлунка і 12-палої кишки, краще вживати малиновий сік, а не цілі ягоди.
Малина - корисні властивості та застосування в народній медицині і косметиці
Традиційно малина з успіхом застосовується для лікування простудних захворювань, грипу, ГРВІ, при загостренні болю в суглобах, радикуліті, гарячках і невралгічних явищах.
Малина - дуже сильний потогінний засіб, завдяки саліциловій кислоти, що міститься в ній. При цьому на відміну від медикаментозних засобів, малина не надає побічних дій на організм.
Фолієва кислота у складі малини має хороший вплив на підготовку жіночого організму до вагітності і в період виношування немовляти. Також малина має кровоспинну та антитоксичну дію, що благотворно впливає особливо на жіночий організм.
Малину застосовують при гематологічних захворюваннях і проблемах зі шлунково-кишковим трактом, при атеросклерозі, гіпертонії, для поліпшення апетиту.
Ягоди і листя малини мають сечогінну дію, покращуючи роботу нирок.
Завдяки великому вмісту міді, яка входить до складу багатьох антидепресантів, малина корисна людям, що переживають нервові напруження і стреси.
Також ягоди, квіти і листя малини активно використовують в косметичних цілях. Вони допомагають зберегти молодість шкіри, її пружність і рівний колір обличчя, позбавитися зморшок і млявості шкіри. Малина добре відбілює шкіру, приховує плями і веснянки, видаляє жирність, прищі, висип і вугри.