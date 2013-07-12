Корисні властивості малини

Всім відома ароматна смачна солодка ягода малина - справжнє джерело вітамінів і мікроелементів, необхідних для людського організму. Причому користю славляться не тільки плоди цього невибагливого ​​куща, а й листя, гілки, коріння і квіти, які активно використовуються в народній медицині.

Малина - корисні властивості рослини

Виявляється, завдяки своїй невибагливості, малина - рослина-першопроходець, яка здатна заселити спустошені ділянки землі, наприклад, після пожеж, вирубки лісу, в ярах, на сухих ділянках тощо.

Крім того, малина є чудовою рослиною-медоносом.

Малина - одна з найперших рослин, яку наші предки почали вирощувати на своїх присадибних ділянках, щоб завжди мати поруч запашну і цінну ягоду.

Існує багато різних сортів садової малини, однак найбільш корисною та цілющою залишається саме прародителька цієї ягоди - дика лісова малина.

Малина - корисні властивості і склад ягід

Малина містить фруктозу, глюкозу, органічні кислоти, вітаміни групи А, В1, В2, С, РР, Е, ефірні олії, пектини, клітковину, дубильні і фарбувальні речовини, каротин, солі міді, заліза, калію, фолієву кислоту, катехіни, антоціани, флавоноїди.

За вмістом заліза малина поступається тільки вишні і агрусу. Також у ній достатньо вітаміну С - вживання 1 склянки малини щодня забезпечує добову потребу людини.

Завдяки саліциловій кислоті, що міститься в ягодах, малина дуже довго здатна зберігати свої лікувальні властивості, тому сушена чи перетерта з цукром малина практично так само корисна, як і свіжа.

Бета-ситостерин і антоціани мають протисклеротичні властивості.

Кумарини нормалізують згортання крові.

Малина містить багато грубих харчових волокон, що є сприятливим для травлення. Однак людям, які страждають на виразкову хворобу шлунка і 12-палої кишки, краще вживати малиновий сік, а не цілі ягоди.

Малина - корисні властивості та застосування в народній медицині і косметиці

Традиційно малина з успіхом застосовується для лікування простудних захворювань, грипу, ГРВІ, при загостренні болю в суглобах, радикуліті, гарячках і невралгічних явищах.

Малина - дуже сильний потогінний засіб, завдяки саліциловій кислоти, що міститься в ній. При цьому на відміну від медикаментозних засобів, малина не надає побічних дій на організм.

Фолієва кислота у складі малини має хороший вплив на підготовку жіночого організму до вагітності і в період виношування немовляти. Також малина має кровоспинну та антитоксичну дію, що благотворно впливає особливо на жіночий організм.

Малину застосовують при гематологічних захворюваннях і проблемах зі шлунково-кишковим трактом, при атеросклерозі, гіпертонії, для поліпшення апетиту.

Ягоди і листя малини мають сечогінну дію, покращуючи роботу нирок.

Завдяки великому вмісту міді, яка входить до складу багатьох антидепресантів, малина корисна людям, що переживають нервові напруження і стреси.

Також ягоди, квіти і листя малини активно використовують в косметичних цілях. Вони допомагають зберегти молодість шкіри, її пружність і рівний колір обличчя, позбавитися зморшок і млявості шкіри. Малина добре відбілює шкіру, приховує плями і веснянки, видаляє жирність, прищі, висип і вугри.

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