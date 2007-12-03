“Чи є пестициди в вашій тарілці?”

Прес-конференція МГО «Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна» на тему: “Чи є пестициди в вашій тарілці?” до Міжнародного дня боротьби з пестицидами. Запрошені: представники Мінагрополітики, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, МОЗ, Держспоживстандарту, Інституту споживача, ТОВ «Круп’яний дім», представники громадських організацій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (067) 440-59-37 до 17-00 30 листопада.

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