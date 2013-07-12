Уряд доручив залучити 750 млн грн на будівництво нового комплексу Охматдиту

Кабінет міністрів України доручив Укрєвроінфрапроекту разом з Мінфіном і Мінекономрозвитку активізувати роботу з державними банками щодо залучення коштів у сумі 750 млн грн під державні гарантії для фінансування безперебійного виконання робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ, відповідне рішення уряд прийняв на своєму засіданні 11 липня 2013 р.

У повідомленні зазначається, що враховуючи суспільний резонанс навколо будівництва і фінансування нового комплексу «Охматдиту», це питання прем’єр-міністр України Микола Азаров тримає на особистому контролі, саме глава уряду є головним ініціатором і послідовним контролером зведення нового корпусу лікарні, тому забезпечення безперебійного фінансування для нього є принциповим.

З 2011 року будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» профінансовано у сумі 340,48 млн. грн., які освоєно в повному обсязі, у тому числі в 2013 році – 95 млн. грн.

Крім того, 3 липня 2013 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження № 472-р «Про перерозподіл деяких видатків та передачу бюджетних призначень, передбачених у 2013 році Міністерству фінансів», відповідно до якого на ці цілі було додатково виділено 50 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня члени опікунської ради «Охматдиту», представники громадських організацій у відкритому зверненні до прем’єр-міністра України Азарова висловили глибоке розчарування неспроможністю Кабінету міністрів забезпечити безперебійне і вчасне фінансування модернізації головної дитячої лікарні країни.

«3 липня очолюваний Вами уряд розподілив державні гроші за статтею, де вказане спрямування коштів “в тому числі на будівництво НДСЛ «Охматдит», виділивши на добудову лікарні лише 50 млн грн із 2,2 млрд грн. Для нас, волонтерів, це стало переконливим свідченням байдужості влади до реальних потреб українців. Опікунська рада «Охматдиту» категорично проти маніпуляцій та цинічного використання модернізації лікарні для прикриття чергового розпилу державних коштів», - наголошується у зверненні.

За словами його авторів, прем’єр-міністр має чесно визнати, що завершення модернізації та початок експлуатації нового корпусу «Охматдиту», де 25 тис. важкохворих дітей могли б знайти порятунок, не відбудеться в публічно обіцяний ним термін - до кінця 2013 року.