В Україні створять мережу лабораторій для виявлення ГМО

Уряд має намір створити в Україні мережу лабораторій для перевірки продуктів на вміст в них генно-модифікованих організмів (ГМО), повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України (Мінагропрод).

За її даними, відповідну постанову вже прийнято Кабінетом міністрів України.

«У таких установах можна буде визначити, чи є генетично модифіковані організми в зерні, насінні, плодоовочевій і харчовій продукції, лікарських і ветеринарних препаратах», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Створення мережі лабораторій передбачається як на базі державних, так і приватних установ.

За інформацією прес-служби, прийнята постанова сприятиме контролю над оборотом ГМО і продукції, яка одержана з їх використанням.

Також у Мінагропроді нагадали, що на сьогодні на базі лабораторій Державної інспекції сільського господарства в АР Крим, Вінницькій, Запорізькій, Харківській, Тернопільській, Полтавській областях і Державного Центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції створено мережу випробувальних лабораторій за визначенням кількісно-якісного вмісту генетично модифікованих організмів у зерні і продуктах його переробки.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні і використанні генетично модифікованих організмів". Закон, зокрема, передбачав створення мережі випробувальних лабораторії за визначенням вмісту ГМО в продукції.

У липні 2009 року Кабмін підвищив рівень допустимого вмісту ГМО в продуктах з 0,1% до 0,9%. Продукти, вміст ГМО в яких перевищує 0,9%, підлягають маркуванню.