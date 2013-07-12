Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра, 13 липня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Лише у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та Криму без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, в західних областях 17-22°; у південній та східній частинах вночі 17-22°, вдень 28-33°.

У Києві та області пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град. Температура на Київщині вночі 12-17°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

12 липня температура води в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва 24°.