5 причин випити чашку кави

Пити або не пити кави, Ви вирішуєте самі.

1. Кава зберігає молодість

І справді, кава багата на антиоксиданти, які запобігають старінню. Антиоксиданти перешкоджають вільним радикалам кисню руйнувати нормальні клітини організму і провокувати пухлини. Як стверджують американські фахівці, щоб виглядати молодим і здоровим, в день необхідного випивати 1-2 чашки кави.

2. Кава стимулює мозок

Багато хто погодиться з тим, що кава бадьорить і допомагає думати. Кофеїн покращує кровопостачання головного мозку і, таким чином, позитивно позначається на вашій працездатності. Поліпшується пильність і увага, прискорюються процеси обробки інформації. Німецькі дослідники прийшли до висновку, що продуктивність мозку завдяки каві збільшується на 10%.

3. Кава позбавляє від стресу

Аромат кави допомагає справитися із стресом, що виникає від недосипання. Корейські, німецькі і японські учені довели, що запах смажених кавових зерен приводить до змін у роботі генів і виробництві білків в мозку. Це, у свою чергу, і допомагає перебороти стрес.

4. Кава допомагає схуднути

По-перше, сама кава знижує апетит. Але, окрім цього, щоб позбутися зайвих кілограмів, бразильські фахівці радять каву не пити, а втирати. Достатньо двічі в день впродовж місяця втирати в проблемні місця суміш на основі кофеїну, і вже через деякий час окружність талії і стегон зменшаться. Принаймні, це трапилося у 80% жінок, які брали участь в експерименті.

5. Кава підвищує лібідо

Напій стимулює ділянки мозку, які відповідають за сексуальне ваблення. При тому британські фахівці стверджують, що кава підвищує лібідо не тільки у чоловіків, але і у жінок. Під дією кофеїну підвищується потреба і частота повторення статевих актів. Але тут важливо не переборщити: кава підвищує сексуальність тільки якщо її пити в невеликих кількостях і час від часу.

3 причини задуматися, чи потрібна тобі ця чашка кави

1. Кава підвищує тиск і шкідлива для серця

З кавою радять бути обережними людям, які страждають гіпертонією, – вона підвищує кров`яний тиск. Крім цього, італійські дослідники виявили, що людей з підвищеним тиском ароматний напій може підштовхнути до гіпертонії. Дві-три чашки кави, звичайно, не заподіють особливої шкоди, а ось пити її відрами точно не варто.

2. Кава викликає безсоння

Як уже згадувалося, кава стимулює нервову систему. Проте тут треба бути дуже обережними, оскільки підвищена кількість кофеїну викликає нервозність і безсоння. Тому увечері краще обмежити себе в каві. Хоча знаходяться і такі люди, на яких напій діє краще снодійного.

3. Кава залишає наліт на зубах

Какао-олії і важкі вуглеводи кави, а також цукор сприяють появі жовтого нальоту на зубах. Але жовтизна від кави неприємна тільки з естетичної точки зору – карієс або хвороби ясен напій не викликає.

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