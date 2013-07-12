Як поліпшити пам'ять

Якщо ви не пам`ятаєте, куди поклали ключі від квартири, забуваєте привітати родичів з днем ​​народження і помічаєте, що такі провали в пам`яті все частіше псують вам життя - пора братися за розум. Вірніше, зміцнити пам`ять!

Ніколи не пізно почати здорове життя. Подбайте про свою пам`ять, приділивши більше уваги якості харчування.





Дотримуйтеся середземноморської дієти. Риба, оливкова олія, фрукти та овочі, морепродукти і м`ясо птиці - такий склад продуктів здатний знизити ризик виникнення когнітивних порушень, позитивно вплинути на роботу мозку, зберегти здоров`я серцево-судинної системи і навіть уповільнити старіння.

Скоротіть споживання червоного м`яса і молочних продуктів. Насичені жири, що містяться в червоному м`ясі та молочній продукції, підвищують рівень "поганого" холестерину. Це перекриває навіть їх корисні властивості: високий рівень білка, необхідні організму вітаміни і мінерали, в тому числі В12, залізо і цинк. Звичайно, вегетаріанцем ставати зовсім не обов`язково, але час від часу варто заміняти ці продукти іншими джерелами білка, такими як квасоля, горох і сочевиця.

Вибирайте "правильні" жири. Щоб функціонувати нормально, мозок повинен щодня одержувати певну кількість жиру, яка забезпечує організм енергією і допомагає засвоювати вітаміни. Але є жири-вороги, які тільки перешкоджають нормальній роботі всіх органів, утворюючи холестеринові бляшки на стінках судин. Омега-3 - це корисний жир, який допомагає боротися організму з запаленнями і грає ключову роль у функціонуванні мембран мозкових клітин. Людський організм не виробляє омега-3 жири самостійно, тому подбайте про те, щоб у раціоні завжди була жирна риба.

Уникайте транс-жирів. Цей різновид ненасичених жирів негативно впливає на здоров`я людини, зокрема на діяльність мозку. На продуктах, які містять транс-жири, є напис "гідрогенізовані жири" або "частково гідрогенізовані жири", тому уважніше читайте етикетку на упаковці, перш ніж купити товар.

Обмежте споживання солі. Якщо виключити сіль зовсім не виходить, то знизити її кількість в раціоні просто необхідно. Багаторічна споживання солі погано позначається на роботі серця, а також пригнічує розумову діяльність.