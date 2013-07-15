На цьому тижні в Україні - дощі та +34

На цьому тижні опади очікуються в західних і північних областях України, тоді як у південному, східному і центральному регіонах дощі маловірогідні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«У західних і північних областях України практично щодня проходитимуть невеликі й помірні дощі у супроводі гроз. Найменша кількість опадів очікується в південних, більшості центральних і східних областях», - сказав Кульбіда.

За його словами, на цьому тижні температура повітря почне зростати і досягне плюс 27-32 градусів, а на півдні і сході стовпчики термометрів піднімуться до плюс 34 градусів.