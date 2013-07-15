На базі «Охматдиту» створять університетську клініку

Після модернізації Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» стане університетською клінікою, в якій буде зосереджено надання медичної допомоги у випадках найтяжчої дитячої патології.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, зазначивши, що наразі на базі лікарні вже розташовано 29 кафедр післядипломної освіти.

За словами начальника управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Олени Терещенко, планується, що після завершення будівництва буде розширено Центр дитячої онкогематології та пересадки кісткового мозку. “Планується, що це буде материнський Центр з пересадки кісткового мозку для дітей з онкогематологічними і імунологічними захворюваннями. Також будуть побудовані регіональні центри, створене нове радіологічне відділення та потужний хірургічний блок, який буде проводити операції прямо в приймальному покої – так звана “хірургія одного дня”, - сказала вона.

Терещенко також додала, що в рамках модернізації подальшого розвитку набуде діагностика новонароджених та хірургія новонароджених. Робота лікарні буде переформатована на лікування найскладнішої патології. У зв’язку з цим планується провести адаптацію вітчизняного законодавства, щоб дозволити в Україні пересадку кісткового мозку від неродинного донора (наразі в Україні проводять лише операції з пересадки кісткового мозку від самого пацієнта, або від родинного донора).

За словами Терещенко, після змін законодавства і відкриття центрів з пересадки органів в Україні можна буде протягом року проводити не менше 70 пересадок кісткового мозку. Наразі таких операцій щороку потребують від 110 до 200 пацієнтів щороку.